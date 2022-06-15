欧洲人权法院说不 将移民从英国运往卢旺达的航班连夜遭停

英国/欧洲人权法院/移民

尽管英国政府决心将移民驱逐到卢旺达以阻止非法入境英国，但在最后一刻的呼吁下，原定于周二晚间的第一个航班被取消了，据本台报道称，这对英国政府来说是一个耻辱的挫折。

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据本台消息，英国政府大张旗鼓地宣布：第一架驱逐移民的飞机应于本周二昨天晚上起飞前往卢旺达。最后，欧洲人权法院迫使该宪章继续被搁置。

欧洲人权法院（ECHR）授予飞机上的乘客暂停离境的义务，本台在伦敦的记者Emeline Vin解释说，在飞机宣布起飞前几分钟，欧洲人权法院进行干预。

在他们留在英国的可能性失败后，这些团体于6月13日星期一提出上诉。欧洲人权法院于周二晚间就该航班上的乘客情况进行紧急庭议。欧洲人权法院裁定，在英国法院审查政府法案的合法性之前，应推迟对一名伊拉克寻求庇护者的递解。这一审查将在7月之前进行。

对于维护寻求庇护者权利的协会来说，斯特拉斯堡的这一决定是一种安慰。据非政府组织Care4Calais的负责人Clare Moseley说，"这是一种解脱。周一，当我们提出上诉时，我们确信当局不能在没有验证其政策的情况下驱逐人们。当英国法院驳回我们的申请时，我们感到很震惊。现在我们必须做好准备，等待7月份的法案审议：这将是一个决定性的时刻"，非政府组织Care4Calais的负责人Clare Moseley承认。

在欧洲人权法院的判决抵达后，飞机上的乘客一个接一个地离开了飞机。

据法新社今天报道称，英国欲将寻求庇护者送往东非国家卢旺达的首架班机昨夜今晨遭到取消，对采取这项争议性政策的英国首相强生（Boris Johnson）政府而言，无疑是令人尴尬的一记打击。

预计登机的人数从原本的130人降到今天的7人，然而拜欧洲人权法院（European Court of Human Rights, ECHR）在最后关头的裁决所赐，最终无人被送走。

英国内政大臣巴特尔（Priti Patel）表示，对「法律挑战和（欧洲人权法院）最后一刻的裁决」让班机无法起飞感到失望，但她矢言要继续推行这项备受批评的政策。巴特尔还说，欧洲人权法院的干预「令人非常惊讶」，并表示「将安排这次未登机的许多人搭乘下一个航班」。

这要归功于欧洲人权法院的一项判决，也就是至少有一名寻求庇护者必须留在英国，因为无法保障其在卢旺达的合法未来。

英国政府立场强硬。此前，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）曾坚称，无论有多少人登机，这架飞往卢旺达首都基加利（Kigali）的航班都必须离开，班机最终未能起飞，法新社认为此结果令约翰逊的保守党政府尴尬不已。

英国外交大臣特拉斯今天稍早告诉天空新闻网（Sky News）：「飞机上会有移民，他们这次不搭，也会搭上下一个航班，因为我们决心破除恶劣的人口贩运模式。」

欧洲人权法院发布一项紧急临时措施，以避免一名预订登上这班飞机的伊拉克男子被驱逐出境，因为他可能遭受拷打，且他的庇护申请程序尚未完成。

据法新社说，位于法国斯特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲人权法院表示，这项驱逐行动应该等到英国法院7月就这项政策的合法性作出最终裁定。