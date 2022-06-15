乌克兰/英国/北约

英国国防部长本-华莱士周三表示，英国将 "立即 "向乌克兰提供多管火箭发射器系统，乌克兰要求提供这类武器以阻止俄罗斯的入侵。北约今天举行乌克兰军援会议，消息称50个国家将与美国国防部长奥斯汀讨论对乌克兰的军事援助。

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据法新社报道称，英国即将向乌克兰交付多管火箭发射器。伦敦早在在6月6日宣布，它将向基辅提供这些被称为GMLRS的系统，其射程和精确度高于俄罗斯的火炮的武器。

华莱士周三在奥斯陆举行的10个北欧国家联合远征军会议的间隙，在新闻发布会上说：“我认为它们的交付迫在眉睫，而弹药也应随之而到。”

乌克兰军队正在乌克兰东部的顿巴斯地区挣扎，乌克兰一再呼吁其盟友提供 "更多重型武器"。周二，乌克兰国防部副部长安娜-马里亚尔说，她的国家只收到了它所需武器的 "大约10%"。

据华莱士说，除了多管火箭发射器外，英国正在考虑发送 "鱼叉 "反舰导弹，以补充丹麦和荷兰已经承诺但也还没有运出的导弹。

在该新闻发布会上，挪威国防部长比约恩-阿里德-格拉姆说，除了已经提供的22门M-109榴弹炮、一百多枚米斯特拉防空导弹和大约4000件M72反坦克武器之外，挪威正在 "考虑向乌克兰捐赠其他武器"。

据美国驻北约大使称，在布鲁塞尔举行会议的几小时前，近50个国家将与美国国防部长劳埃德-奥斯汀讨论对乌克兰的军事援助。