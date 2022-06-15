西方制裁重压下，俄圣彼得堡经济论坛盼迎中国等亚非友邦

俄罗斯圣彼得堡经济论坛

第25届圣彼得堡经济论坛2022年6月15日启动。在美欧国家接连推出制裁措施的背景下，俄罗斯希望迎来亚非拉地区友邦。

俄罗斯重要经济论坛第25届圣彼得堡经济论坛15日开幕。这个原本被看作是俄罗斯迈向与欧洲经济融合的平台，如今因俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争而失去西方来客。本届论坛以“新世界，新机会”为主题，希望推动俄罗斯更多转向亚洲、中东、非洲以及拉美地区的伙伴。中国国家主席习近平预计将以视讯方式，发表讲话。

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克里姆林宫外交顾问14日透露，应该有来自中国、土耳其、埃及、以及拉美地区和非洲大陆的大约40个国家的代表团出席活动，但不会有“不友好”国家代表。这里所说的不友好国家应该是指那些公开谴责俄罗斯入侵乌克兰行动并参与国际制裁的国家。自俄罗斯军队2月24日对乌克兰开战以来，西方国家频繁推出种种制裁措施，其规模前所未有，俄罗斯在国际舞台空前孤立，不得不转向其它地区，寻找贸易伙伴。

根据法新社15日发自圣彼得堡的消息，俄罗斯总统普京预计于17日按照惯例发表讲话。

几个月前才在俄罗斯出兵干预之下平定了国内的社会抗议风潮的哈萨克斯坦总统托卡耶夫将亲自出席活动。埃及总统塞西将以视频方式出席。埃及是这次圣彼得堡经济论坛主宾国。

乌克兰东部两个亲俄罗斯分裂武装控制的地区也在论坛期间开设展台。预计其领导人会在论坛期间与普京会面。

中国国家主席习近平也将借这次论坛活动向四面楚歌的普京表达支持，但自新冠疫情爆发以来从未走出国门的习近平将只以视讯方式发表讲话。

本届论坛启动之前，习近平与普京15日曾电话会谈。根据中国官方通讯社新华社的相关报道，习近平一方面肯定中俄关系取得的进展，另一方面表示，“中方愿同俄方继续在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持。”新华社报道还指出，普京表示，“反对任何势力借口所谓新疆、香港、台湾等问题干涉中国内政”。

自俄乌战争爆发以来，中国政府始终拒绝谴责俄罗斯的入侵行动，也一再重申中俄友谊无上限，引发美欧各国对中国帮助俄罗斯规避制裁措施的担心。

圣彼得堡经济论坛应于18日结束。