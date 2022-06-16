俄版麦当劳开张 部分分店仍可买到“大麦克”

俄版麦当劳

美国麦当劳因道德考量退出俄罗斯，更名后的“俄国版麦当劳”部分分店日前重新开张营业。不过，现在在某些分店，仍可买到麦当劳的经典汉堡“大麦克”（Big Mac）。

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麦当劳（McDonald's）5月将俄罗斯境内850间分店中的大多数卖给Vkusno & tochka（意为“美味，就是这样”）。Vkusno & tochka已于12日重新开张部分分店，但新菜单上并未见到“大麦克”的踪迹。

尽管如此，部分旧有的麦当劳分店仍继续营业，餐厅不仅贩售原有餐点，甚至没有遮住麦当劳醒目的黄色招牌。

路透社报导，这些“正宗”麦当劳的存在，凸显西方企业彻底退出俄国市场所面临的挑战。

在莫斯科（Moscow）和圣彼得堡（St Petersburg）火车站的Vkusno & tochka分店，麦当劳的店名和招牌被透明与白色的布盖住，但店内还是买得到大麦克，只是产品更名为“大汉堡”（Bolshoi Burger）。

在莫斯科的列宁格勒车站（Leningradskiy Station）和圣彼得堡的芬兰车站（Finlandskiy Station），Vkusno & tochka分店的商品包装纸、电子菜单与外带纸袋上都有麦当劳的商标与名称。

俄军入侵乌克兰后，麦当劳的竞争对手汉堡王（Burger King）于3月宣布中止对俄国分店的企业支援，但莫斯科市中心等地的汉堡王分店仍照常营业。汉堡王也一直在试图解决当地的複杂加盟协议问题。

事实上，麦当劳也面临类似的加盟问题。俄国塔斯社（TASS）上週报导，连锁餐厅Rosinter Restaurants在莫斯科与圣彼得堡的机场和火车站经营麦当劳，根据协议，该公司的经营权至2023年才到期，且该公司宣称他们与麦当劳签有“特殊协议”。