四肢瘫痪男如愿获协助自杀 意大利首例

意大利首个协助死亡

社运人士指出，一名四肢瘫痪的意大利人获伦理委员会批准，16日进行医学协助自杀，成为意大利首例。在保守阵营和罗马天主教会激烈反对下，宪法法院先前裁定为协助自杀开路。

广告 继续浏览后续

法新社报导，对这起案例提供协助的卢卡科西奥尼协会（Luca Coscioni Association）宣布，出身马尔凯大区（Marche）塞尼加里亚（Senigallia）、44岁的卡柏尼（Federico Carboni）“通过一种特别的机器自行施用致命药物，于16日上午11时5分辞世”。

严格来说，帮人结束性命在意大利是违法的，可处5至12年徒刑。但是宪法法院于2019年裁定，帮助有“无法忍受的”痛苦，而且仍有能力作出自主决定的人这麽做，不一定违法。

本来是卡车司机的卡柏尼生前以马里奥（Mario）这个名字为公众熟知，10年前一场意外造成他脊椎骨折而完全瘫痪，期间一直接受24小时照护。

他留下遗言说：“我不否认自己很抱歉放弃生命，如果我不这麽说，那麽我就不是忠于自己，是个骗子，因为生命很伟大，而且我们只能活一次。”

卡柏尼说：“但不幸的是，事情就是如此...我竭尽所能要以可能的最好方式活下去，尽最大可能试图从残疾中康复，但是现在的我在精神和身体上都已经来到绳子的尽头。”

卢卡科西奥尼协会指出，卡柏尼的家人和朋友随侍在侧。

路透社报导，在保守阵营和罗马天主教会激烈反对下，宪法法院2019年为协助自杀开了路，但强调个案须经地方卫生当局审批。