头一遭：英国制裁东正教教皇基里尔

乌克兰/英国/俄罗斯/基里尔

英国今天扩大对俄罗斯各领域涉嫌承担侵略乌克兰战争责任者制裁，并且第一次将俄罗斯东正教大主教基里尔纳入制裁名单。基里尔立场明确而坚定俄罗斯总统普京发动侵略乌克兰战争。欧盟至此拒绝将基里尔纳入制裁名单。

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据法新社今天报道称，英国周四宣布制裁俄罗斯东正教会首领基里尔主教，并将此作为推行针对入侵乌克兰的新一轮措施的一部分内容。

英国外交部在一份声明中说，虽然这位75岁的宗教领袖最近被欧盟从其制裁名单中删除，但因为他支持普京的侵略战争而应该受到制裁。

这些措施包括禁止进入英国，冻结在英国的资产。

英国的制裁还针对克里姆林宫的儿童权利监察员玛丽亚-利沃瓦-贝洛娃，她被指控 "强迫收养和转移乌克兰儿童"。

同样成为制裁目标的还有被指控在基辅附近的布查 "杀害、强奸和折磨平民 "的运输和军事官员。

英国外相利兹-特拉斯在一份声明中说：“我们的目标针对的是普京战争的帮凶和肇事者。因为他们正在给乌克兰带来难以言喻的痛苦，包括强迫转移和收养乌克兰儿童。”

自2009年以来，俄罗斯东正教的领导人基里尔牧首将他的教会置于俄罗斯总统普京的服务之下，称普京是 "奇迹"，基里尔支持普京重建一个保守的、专制的俄罗斯的野心，也支持普京在乌克兰的侵略进攻。

法新社说，欧盟委员会曾提议对基里尔实施制裁，但由于匈牙利的反对，欧盟退缩了。