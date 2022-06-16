意大利总理首诺：“我们将重建乌克兰战毁的一切”

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意大利总理德拉吉今天与法国总统马克龙，德国总理朔尔兹以及罗马尼亚总统约哈尼斯一同抵访乌克兰。在首先参访基辅郊区伊尔平时，意大利总理德拉吉在看到乌克兰遭到战争严重破坏，乌克兰人已经开始重建时，许诺“我们将重建一切。”此前，乌克兰官方曾提及，乌克兰战后重建需要数以数千亿欧元的资金。

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意大利总理马里奥-德拉吉在伊尔平说，"我们将重建一切。" 伊尔平是基辅郊区之一，在俄罗斯入侵乌克兰的头几周被摧毁。

据德拉吉对随行的新闻界说，俄国人摧毁了幼儿园、操场。德拉吉在与法国总统马克龙、德国总理奥拉夫-肖朔尔茨和罗马尼亚总统约哈尼斯一起走过被毁坏的伊尔平街道。他告诉记者，“一切都将被重建。”

据德拉吉说，"（乌克兰人）告诉我的很多东西都是关于重建的，" 他指的是乌克兰人对未来想要做什么的希望。据他说，乌克兰方面已经开始了。这要归功于一个已经列出的每个被摧毁的地方以及应当重建的规划。因此，乌克兰当局清楚地知道要重建的地点在哪里。

据法新社说，德拉吉、马克龙、朔尔茨和约哈尼斯随后抵达基辅市中心的马林斯基宫。乌克兰总统泽连斯基像往常一样穿着卡其色体恤衫迎接他们。

这五位领导人将在下午的新闻发布会之前举行会谈。