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意大利总理首诺：“我们将重建乌克兰战毁的一切”

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乌克兰总统泽连斯基2022年6月16日在基辅总统府战争中罕见铺红地毯迎接马克龙朔尔兹德拉吉以及约哈尼斯。
乌克兰总统泽连斯基2022年6月16日在基辅总统府战争中罕见铺红地毯迎接马克龙朔尔兹德拉吉以及约哈尼斯。 © AP - Natacha Pisarenko
作者： 小山
3 分钟

意大利总理德拉吉今天与法国总统马克龙，德国总理朔尔兹以及罗马尼亚总统约哈尼斯一同抵访乌克兰。在首先参访基辅郊区伊尔平时，意大利总理德拉吉在看到乌克兰遭到战争严重破坏，乌克兰人已经开始重建时，许诺“我们将重建一切。”此前，乌克兰官方曾提及，乌克兰战后重建需要数以数千亿欧元的资金。

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意大利总理马里奥-德拉吉在伊尔平说，"我们将重建一切。" 伊尔平是基辅郊区之一，在俄罗斯入侵乌克兰的头几周被摧毁。

据德拉吉对随行的新闻界说，俄国人摧毁了幼儿园、操场。德拉吉在与法国总统马克龙、德国总理奥拉夫-肖朔尔茨和罗马尼亚总统约哈尼斯一起走过被毁坏的伊尔平街道。他告诉记者，“一切都将被重建。”

据德拉吉说，"（乌克兰人）告诉我的很多东西都是关于重建的，" 他指的是乌克兰人对未来想要做什么的希望。据他说，乌克兰方面已经开始了。这要归功于一个已经列出的每个被摧毁的地方以及应当重建的规划。因此，乌克兰当局清楚地知道要重建的地点在哪里。

据法新社说，德拉吉、马克龙、朔尔茨和约哈尼斯随后抵达基辅市中心的马林斯基宫。乌克兰总统泽连斯基像往常一样穿着卡其色体恤衫迎接他们。

这五位领导人将在下午的新闻发布会之前举行会谈。

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