欧盟新3架马车及罗马尼亚齐聚基辅表支持

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2022年6月16日，在乌克兰基辅火车站，乌克兰副总理Iryna Vereshchuk迎接法国总统马克龙以及德国总理朔尔兹和意大利总理德拉吉到访。

法国总统马克龙，德国总理朔尔兹，意大利总理德拉吉昨夜今晨乘火车从波兰入境，今天抵达乌克兰首都基辅，对乌克兰展开重要访问。根据消息，罗马尼亚总统今天上午，也将与法德意三国首脑会合，与乌克兰总统泽连斯基共同举行会谈。欧盟4国，同时也是北约成员国和世界工业7国集团成员对乌克兰的访问，凸显对乌克兰的升级支持。

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法国总统马克龙与德国总理朔尔兹以及意大利总理德拉吉昨天晚上在波兰边境火车站集合，乘乌克兰火车入境，开始长达8个多小时的铁路旅行。根据官方消息，乌克兰准备了两列以上的火车，随时应对可能的俄罗斯军队的轰炸与袭击，换乘预备火车。

法国德国意大利以及罗马尼亚，均对此次访问保密。尽管意大利与德国媒体早就透露此次新三驾马车的访问，但法国总统府到最后一刻仍然三缄其口严格保密。所乘火车属于乌克兰官方访问专列，至少有9节车厢。德国代表团被安排在列车头两个车厢，而法国代表团则占了其后3节车厢。

意大利代表团殿后，在列车也有两个车厢。

马克龙与朔尔兹以及德拉吉在列车会议车厢连夜举行会议，协调确定对乌克兰立场。访问聚焦乌克兰加入欧盟问题，欧洲对乌克兰军事援助，对俄罗斯发动侵略乌克兰战争的定性与立场。

另外，因为法国，德国，意大利因近日对乌克兰立场各异遭到批评，如何赢得乌克兰，乌克兰总统泽连斯基的信任也是敏感议题。

根据消息，马克龙与朔尔兹和德拉吉围绕橘子汁碰杯对饮，而开会近至凌晨3点。

火车抵达时，乌克兰基辅天气大好，阳光灿烂。

德国代表团首先走下火车，其后是法国代表团与意大利代表团。

法国总统马克龙在火车站接受媒体采访时简短讲话，使用了屠杀一词，但没有提及战争罪或种族屠杀一词。