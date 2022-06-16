欧盟4国领袖挺乌克兰成候选国

马克龙访基辅

法国、德国、意大利、罗马尼亚的领袖16日支持给予乌克兰欧洲联盟（EU）候选国地位；乌克兰总统泽连斯基则呼吁他们提供更多武器，并对俄罗斯施加更严厉的制裁。法国总统马克龙离开基辅时表示：“我们的职责是站在国际价值一边，因此也站在乌克兰一边。 我们必须坚持并帮助乌克兰在一场持久的战争中挺下去。”

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俄国2月24日入侵乌克兰后，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）、意大利总理德拉吉（Mario Draghi）、罗马尼亚总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）首度一起造访乌克兰首都基辅（Kyiv）。

朔尔茨表示，他与其他领袖16日带着一项清楚讯息来到基辅，那就是“乌克兰属于欧洲大家庭”。

马克龙也说：“我们4人全都支持立即赋予（乌克兰）欧盟候选国地位，欧洲在你们左右，且只要有必要，会一直陪伴你们直至胜利。”

乌克兰敦促欧盟赋予成员国地位，但欧盟27国已对此表达疑虑。欧洲联盟执行委员会（European Commission）17日将建议给予乌克兰欧盟候选国地位。

马克龙还说，西方不会要求乌克兰让步，和谈状况得按基辅自己的意愿。

身穿卡其色T恤的泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）表达感谢西方援助。但乌克兰政府之前曾批评盟国对俄制裁和军援乌克兰说的多做得少。

德国挨批运送武器给乌克兰的速度相对缓慢。朔尔茨16日在记者会上说，若有必要会继续运送武器支持乌克兰，但他未做出军援新承诺，仅提到之前承诺会给的IRIS-T防空系统与MARS多管火箭系统等。

泽连斯基16日会后表示，他获得“每位领袖的支持，德国也不例外”，“我今天感受到萧兹的支持，我很开心”，他特别期待收到IRIS-T防空系统。

泽连斯基还说，俄国入侵乌克兰等同攻击全欧洲，乌克兰收到西方越多武器，就能越快解放被占领的土地。