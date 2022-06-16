法德意3国首脑乘火车访问战争国家前所未有 安全保证引聚焦

乌克兰/法国/俄罗斯

法国总统马克龙，德国总理朔尔兹，意大利总理德拉吉2022年6月15日夜及16日晨在前往乌克兰基辅访问的火车上。

法国总统马克龙与德国总理朔尔兹以及意大利总理德拉吉今天早晨共同抵访乌克兰基辅展开历史性访问。乌克兰深陷战争，尽管战场聚焦乌克兰东部，但基辅仍然在俄罗斯军队的火力袭击之下。稍早，联合国秘书长古特雷斯抵访基辅时，俄罗斯军队对基辅发射导弹袭击；欧盟理事会主席米歇尔访问乌克兰海港城市敖德萨时，也遭遇俄罗斯导弹袭击，出现紧急躲避至防空掩体局势。马克龙一行的专车如何保证安全，引议论。

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马克龙与朔尔兹和德拉吉连夜所乘的火车，行驶在乌克兰铁路线上，该铁路网被俄罗斯军队所熟悉。俄罗斯已经对乌克兰接受欧美军事援助的火车运输线多次施行打击。

至此，俄罗斯官方从没有对欧盟层面，欧盟成员国以及美国官员访问乌克兰发表任何评论，更没有警告。但专家称，这并不代表俄罗斯也“协同”保护安全。

乌克兰方面对马克龙的专列火车有预备方案。乌克兰以及法德意三国一直严守访问秘密，时间，地点，方式方法等方面，没有任何透露与泄密。

消息称，法国，北约对专列以及访问行程，均作了安全保障的预警。

消息说，三国代表团所有成员上火车时，受到严格安全检查，包括从巴黎调派了特别警犬，严查可能的爆炸物。检查甚至针对总统总理的行李，以防疏漏。

但是，3国代表团仍然每人都收到了防弹衣。所告知的紧急处置，包括紧急换乘火车或其他交通方式。

乌克兰今天对基辅火车站施行戒严。马克龙以及朔尔兹和德拉吉都配备各自的安全护卫。但从法国代表团随马克龙抵达乌克兰基辅所现不同景象，马克龙身旁护有武官。该军事人员随身有两个公文箱包，有评论猜测其中一只，或与核保护有关。