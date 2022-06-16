泽连斯基受邀出席下届G7峰会

德国/乌克兰/G7

乌克兰总统泽连斯基2022年6月16日于基辅与马克龙，朔尔兹，德拉吉以及约哈尼斯举行会谈。

德国总理朔尔兹周四表示，乌克兰总统泽伦斯基已接受邀请，出席6月底在德国巴伐利亚举行的下一届G7峰会。等国轮值今年G7主席。

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德国总理朔尔兹表示，乌克兰总统泽连斯基已经接受了邀请，将出席周四在巴伐利亚举行的七国集团峰会。"朔尔兹今天在基辅还有马克龙，德拉吉，约哈尼斯参加的与乌克兰总统泽连斯基会谈时宣布这一消息。

德国总理还在推特上称，“感谢泽连斯基接受我的邀请出席七国集团峰会"，该峰会将于6月26日至28日在德国巴伐利亚埃尔马（南部）的城堡群中举行。

但朔尔茨的推文没有说明泽连斯基是否会前往巴伐利亚，他自2月24日俄罗斯入侵开始以来一直没有离开乌克兰，都是通过视频发表会议发言。

乌克兰总统在推特上确认，"我已经心存感激地接受了我们的合作伙伴的邀请，参加这一重大的国际活动。"

泽连斯基将参加在德国举行的七国集团。随后泽连斯基还将参加在马德里举行的北约峰会。泽连斯基受到北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格的邀请。

马克龙、朔尔茨和德拉吉周四开始对基辅进行前所未有的表达 "支持 "的访问，因为欧盟将在下周决定是否给予乌克兰作为欧盟候选国的正式地位。

这次访问包括对伊尔平的访问，伊尔平是在俄罗斯入侵乌克兰的头几周中被摧毁的首都郊区之一。

德国总理朔尔兹注意到当地破坏损失，他谴责 "俄罗斯侵略战争的野蛮性，其目的只是为了破坏和征服"。

朔尔兹称，”无辜的平民被击中，房屋被摧毁。“ 他说：”整个城市都被摧毁了，尽管镇上并没有军事基础设施。

法新社说，四位领导人随后返回基辅市中心，与泽连斯基举行会谈，并在下午举行联合新闻发布会。

欧盟27国将在6月23-24日的峰会上决定是否给予乌克兰正式的候选国地位，作为可能持续数年的谈判进程的第一步。欧盟委员会将于周五对此提出建议。