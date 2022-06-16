马克龙朔尔兹德拉吉齐访伊尔平 对乌战新立场在望

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法国总统马克龙与德国总理朔尔兹和意大利总理德拉吉2022年6月16日在罗马尼亚总统约哈尼斯陪同下参访乌克兰基辅郊区伊尔平。

法国总统马克龙、德国总理朔尔茨和意大利总理德拉吉周四今天上午访问了乌克兰基辅远郊伊尔平，这里已经成为俄罗斯军队3月占领该地区期间破坏和暴行的象征。马克龙，朔尔兹和德拉吉所代表的欧盟三国，至此没有谴责俄罗斯在乌克兰的侵略战争中的屠杀行为是战争罪与种族灭绝。马克龙今天抵达基辅时称俄罗斯侵乌战争犯下屠杀。法国派遣的司法专家主导并帮助乌克兰对俄罗斯军队的战争罪以及种族灭绝罪指控搜集调查证据。

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据法新社今天发自基辅伊尔平现场报道称，马克龙、朔尔茨和德拉吉在基辅被毁坏的郊区之一的伊尔平进行访问。

欧盟三国领导人在罗马尼亚总统克劳斯-约哈尼斯的陪同下，由乌克兰武装军事人员带领，周围是严密的保安和一群记者。

法国轮值欧盟主席至本月底.

就像在他们之前来到基辅的其他外国领导人一样，马克龙、朔尔茨、德拉吉和伊奥尼斯缓步在伊尔平的街道上。法新社说，那里的爆炸事件的耻辱无处不在。

领导人向乌克兰陪同人员询问了有关该市居民返回和计划重建工作的问题，然后观看了三个月前战斗最激烈时伊尔平的数分钟的录像。在一座被毁坏的建筑物的墙壁上写着 "让欧洲不再有战争"。马克龙看到了这一墙上留言发表评论说："这是正确信息（......）看到这非常令人感动。"

位于基辅西北郊的伊尔平，在2月底俄罗斯入侵的早期，是俄罗斯人和乌克兰人之间暴力冲突的现场。俄国军队迅速控制了这个富裕的松树环绕的郊区，战前这里有6万人口，并在整个三月对伊尔平施行占领。此后，基辅指责俄罗斯军队在伊尔平和附近的布查镇和博罗迪安卡镇犯下了战争罪，因为在俄罗斯军队于3月底撤出后，在这些地方发现了数百具平民尸体。

法新社说，国际调查正在进行，以确定乌克兰人指责俄罗斯军队是犯下的这些战争罪行的罪魁祸首。