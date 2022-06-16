马克龙访基辅 受“内外”夹批

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法国总统马克龙今天在德国总理朔尔兹与意大利总理德拉吉以及罗马尼亚总统约哈尼斯大阵势陪同下访问乌克兰，在会见乌克兰总统泽连斯基前首站抵达基辅郊区伊尔平作短暂访问。马克龙在当地受到记者询问，他是否仍然抱持不要侮辱普京的立场。与此同时，法国国内反对派加大对马克龙抨击，指责马克龙用访问乌克兰来为立法选举造势服务。

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据法新社今天自乌克兰基辅伊尔平报道称，法国总统马克龙在短暂访问伊尔平后表示，"乌克兰必须能够抵抗并战胜 "俄罗斯军队。

伊尔平是基辅郊区之一，在俄罗斯入侵乌克兰的最初几周里遭到破坏。

在被记者问及他说俄罗斯不应该被 "羞辱 "的言论时，马克龙为自己辩护。但马克龙的这些言论在乌克兰受到严厉批评。马克龙说：“法国从第一天起就站在乌克兰一边（......），法国毫不含糊地站在乌克兰人一边。”

马克龙在抵达乌克兰前，就已经修正了对乌克兰的立场说法。马克龙强调，乌克兰战争已经发生屠杀。我们来到乌克兰会见泽连斯基，表达欧洲对乌克兰的支持。马克龙稍早表示，迟早要与俄罗斯谈判，但乌克兰必须赢得抵抗，赢得战争。马克龙今天说，欧盟要帮助乌克兰获得胜利，恢复边界，而且包括获得军事胜利。

根据路透社引述未具姓名的法国外交途径消息指出，法国支持乌克兰获得全胜，收复包括克里米亚在内的所有被俄罗斯占领的土地。

法国国内反对派加强了对马克龙的批评，认为马克龙选择时机，在立法选举第二轮投票前几天访问乌克兰，是表演，是做戏，是为了选举服务。

法国媒体评论，尽管法国反对派批评属于“兵家常事”，但是，无论如何，法国的选情争议，都无法与乌克兰面临的战争转折的重要性，以及马克龙同朔尔兹以及德拉吉访问所带来的影响相提并论。