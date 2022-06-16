马克龙：黑海运送粮食行不通就转往罗马尼亚

马克龙访基辅

法国总统马克龙周四表示，由于俄罗斯的封锁，黑海被封锁运不了谷物，法国正考虑罗马尼亚转运在乌克兰被封锁的大量谷物。

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法国总统马克龙在接受电视一台 TF1晚间新闻专访时表示：“敖德萨港海上出口被封锁，我们会继续与联合国合作，拿出外交牌向俄罗斯施加压力。

法国总统表示，目前“因为俄罗斯拒绝”，“我们正在研究另一种方式，那就是通过罗马尼亚转运乌克兰谷物。”敖德萨离乌克兰-罗马尼亚边境只有“几十公里”。这样可以通过多瑙河和铁路将这些谷物运往国际市场。

法新社表示：马克龙（Emmanuel Macron）在前往基辅之前于周二和周三访问了罗马尼亚，可以说顺利地打通了运输渠道，“我们可以做得更快、更大规模地在罗马尼亚投资以便出口这些谷物”。

法国总统补充道：法国“会提供专家、士兵、运输公司来帮助它”。

迄今为止，联合国一直在与莫斯科、基辅和安卡拉进行数周的谈判。让军队保护黑海上的民用船只，如果该协议达成，将允许谷物安全地离开乌克兰，并允许乌克兰生产的肥料安全地离开乌克兰。但目前谈判一直处于僵持的状态。

一旦有一天协议达成，将降低食品价格，缓解因俄罗斯入侵而恶化的世界粮食危机。

法国总统马克龙16日在 电视一台TF1强调，他在第二轮立法选举前三天受到反对派批评的基辅之行旨在“保护法国”，因为“燃油、天然气和民众日常开需用品的价格正在上涨。价格飞涨与这场冲突有关，与俄罗斯每天做出的选择息息相关，即利用其可支配的原材料使它们上升并对欧美施加压力”。