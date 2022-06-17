乌克兰州长指若不完全停火西弗顿涅茨克氮大化工厂500平民不可能撤离

乌克兰西弗顿涅茨克 6 月 17 日消息，卢甘斯克州州长贾伊戴伊( Sergiï Gaïdaï )在 Telegram 上宣布，西弗顿涅茨克 (Sieverodonetsk) 的氮气大化工厂有大约 500 名平民避难，最近几天若不“完全停火”，就不可能撤离。虽然俄罗斯14日宣布建立一个人道走廊撤离平民。

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费加罗报指出，于俄罗斯军队数周以来一直试图控制属于顿巴斯的这座重要城市，他认为“由于不断的炮击和战斗”而试图离开该地点是“不可能和危险的”。

莫斯科周三15日宣布，在西弗顿涅茨克的氮气大化工厂为平民提供人道主义走廊 俄罗斯国防部表示，人道主义走廊将向北向斯瓦托夫镇开放。

俄罗斯于 6 月 14 日星期二宣布，在乌克兰东部饱受战火蹂躏的城市西弗顿涅茨克的 Azot 大化工厂，于周三建立一条人道主义走廊，以便撤离到俄罗斯控制下的平民。

俄罗斯国防部在一份声明中说，“一条人道主义走廊将于 6 月 15 日格林威治标准时间 05:00 至格林威治标准时间 17:00 向北（通往斯瓦托夫镇）开放”。声明指出， “所有平民的安全的疏散无一例外，得到保证。”

俄罗斯外交部呼吁乌克兰军队举起白旗表示他们接受了这一提议，并呼吁他们停止在这个氮气工厂的“荒谬抵抗”。

暴力冲突现场： 作为乌克兰东部的战略城市，北顿涅茨克数周以来一直是乌克兰军队与莫斯科军队及其亲俄分裂主义盟友之间发生暴力冲突的场所。，

据乌克兰当地地方政府称，目前有 500 多人在北顿涅茨克的大型 Azot 化工厂避难，他们说该工厂经常遭到轰炸。他们14日曾表示，对于该场地的生活物资的供应变得困难，但该工厂有一些储备物资。