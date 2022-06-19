欧盟:以色列天然气为战略选择

能源供应 / 地缘政治

在克里姆林宫决定打击乌克兰后，布鲁塞尔制裁莫斯科，欧盟国家全力减少对俄罗斯能源依赖的大背景下，与天然气资源丰富的以色列加强战略关系，成为了寻求能源供应新渠道的欧洲的一大重要举措。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周节目中的报道内容之一。

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本台法广RFI法文网2022年06月16日星期四在«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇最新报道，介绍欧盟委员会主席冯德莱恩夫人（Ursula von der Leyen）利用赴埃及访问之际，于06月15日周三在开罗，和以色列签署了一项三方协议旨在加强东地中海地区的天然气输向欧洲。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Gaz naturel: Israël va devenir un fournisseur stratégique pour l’Europe]。换作中文可译为：[天然气：以色列将成为欧洲的战略供应商]。下面是简介予以分享。

以色列帮助欧洲面对俄罗斯 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这篇报道首先指出，为了取代部分俄罗斯天然气，欧盟转向以色列。利用欧盟委员会主席冯德莱恩夫人（Ursula von der Leyen）利用访问开罗之际，一项包括埃及在内的三方协议于2022年06月15日星期三签署。这一协议预计增加以色列天然气通过埃及对欧洲的输出。面对俄罗斯的天然气敲诈，以色列自我定位如同欧洲国家的战略供应方。

以色列海上天然气资源丰富 -

以色列蕴藏着丰富的天然气资源，储量估计接近一兆亿立方米。它的所有气田都在海上。这些都是在2010年代初在地中海沿岸勘探发现的。正是由于有了这些储量，以色列在过去十年不仅实现了能源消费的自给自足，还成为了一个出口国。以色列天然气不仅被输往约旦，还经埃及被输往欧洲。

埃及成为以色列的优先选项 -

为了大幅增加对欧盟国家的天然气输出，以色列有三种选项：

其一，修建一条连接海上气田至欧洲南部的输气管线，但成本高昂，预算超过60亿美元。而且还很复杂，需要修筑一条长1800公里的海底管线。

其二，修建一条输气管线，经过土耳其。这一方案成本相对较少。但以色列犹豫不决，尽管和土耳其之间的关系在近期有所改善。

其三，埃及成为优先选项。这一替代方案是要增加对埃及的天然气输出。两国之间现已有一条输气管线相连。埃及还有两座液化工厂，也可以用船把天然气运往欧洲。这一选项目前获得了欧盟的欢心。因为，这能迅速提高输送量，但增幅有限。埃及液化工厂已经是在全负荷运作。必须投资以提高生产液化天然气的能力。

RFI Image Archive / Israël est très riche en gaz naturel avec des réserves estimées à environ 1 000 milliards de mètres cubes. Le gaz israélien est aujourd’hui acheminé vers la Jordanie et vers l’Europe via l’Égypte. Ici, un gazoduc. (illustration) Getty Images / RFI Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这一报道最后指出，以色列和埃及已于去年达成协议，要修建一条新的输气管线。鉴于欧洲对天然气的巨大需求，这一选项可能将不是唯一的入选方案。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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