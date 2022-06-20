即将赴欧洲出席会议 拜登：不太可能在此行中到访乌克兰

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美国总统拜登（Joe Biden）6月20日在受访时表示，他在本周末前往欧洲参加七国集团和北约会议期间“不太可能”访问乌克兰。他在采访中还表示，看好乌克兰成为欧盟成员的可能性。

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拜登周一在被记者问及他是否仍计划访问乌克兰时回答说：“这要看”。他随后补充说，不希望“给乌克兰人带来更多困难”。当再次被问及他将到访德国和西班牙参加七国集团和北约峰会时是否有望借机访问乌克兰时，拜登说：“在这次旅行中，不太可能。”

自从乌克兰今年2月遭受俄罗斯全面入侵以来，拜登还没有对该国进行访问。相反，他派出了美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀，以及第一夫人吉尔·拜登出访过这个遭受俄罗斯战争困扰的国家。

值得一提的是，联合国难民署亲善大使、美国著名喜剧演员本·斯蒂勒（Ben Stiller）周一在访问波兰和乌克兰期间会见了乌克兰总统泽连斯基。为纪念世界难民日，这位好莱坞演员、导演和编剧首先前往波兰边境，与援助人员和难民家庭会面。然后他参观了被摧毁的基辅郊区伊尔平，然后与泽连斯基会面。

拜登当天在特拉华州访问时还被记者问及他是否有信心乌克兰会加入欧盟时说：“我认为这就是很可能发生的事情”。此前，欧盟委员会17日提议给予乌克兰欧盟“候选国地位”。欧盟委员会的建议还需要27个成员国通过。这些国家将于本周开会进行讨论。