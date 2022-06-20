立陶宛按制裁限制俄飞地铁路货物运输 俄罗斯威胁进行报复

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俄罗斯外交部6月20日召见了立陶宛驻俄罗斯临时代办，并就立陶宛禁止俄罗斯向加里宁格勒州过境受欧盟制裁的运输货物一事表达了抗议。俄罗斯要求立陶宛取消该禁令，并保留采取回应措施的权利。立陶宛外交部当天通过声明回应指，俄方代表传播的立陶宛禁止加里宁格勒过境的信息被否认。立陶宛方面称，不受欧盟制裁约束的乘客和货物可以继续通过立陶宛领土进出加里宁格勒州。立陶宛一直在执行欧盟制裁，这些制裁有不同的过渡期和最后期限。

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俄罗斯外交部周一召见了立陶宛驻俄罗斯临时代办，“要求立即取消限制”，否则将面临“捍卫（俄罗斯）国家利益的行动”。据俄罗斯国际文传电讯社报导，担任俄罗斯联邦委员会外交事务委员会主席的前高级外交官卡拉辛（Grigory Karasin）说，召见立陶宛临时代办是“严厉的”回应，并警告说俄方的任何反应都将是“相当果断的”。

俄罗斯总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一亦指，立陶宛方面的“这一决定是前所未有的，违反了一切”。他补充说，“我们认为这是非法的。情况非常严重......我们需要进行认真的深入分析，以便制定出我们的对策。”

此前，立陶宛当局禁止受欧盟制裁的货物在其境内过境，其中包括俄罗斯主体与波罗的海加里宁格勒飞地之间的唯一铁路路线。受到欧盟制裁的货物包括煤炭、金属、建筑材料和先进技术。据了解，这个消息是在上周五晚首次公布的，加里宁格勒州州长阿里汗诺夫（Anton Alikhanov）当时说，该地区将失去40%至50%的进口物品。

阿里汗诺夫通过社交媒体平台“电报”称：“我们认为这是对自由进出加里宁格勒地区的权利最严重的侵犯……。”然而，在俄罗斯方面的消息传出之前，立陶宛政府基本对此保持沉默。立陶宛外交部副部长阿多梅纳斯（Mantas Adomenas）于上周六表示，该国仍在等待欧盟委员会就欧盟制裁的适用性作出“澄清”。

在周一于布鲁塞尔举行的欧盟外长会议召开前，立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielus Landsbergis）向媒体解释称，该国只是在执行欧盟的制裁措施。茨贝尔吉斯谈到：“首先，这不是立陶宛在做什么，而是欧洲的制裁从6月17日开始发挥作用。实施制裁的行业是（立陶宛）铁路，他们通知他们的客户，……受制裁的货物……将不再被允许在立陶宛过境。”

茨贝尔吉斯补充说：“这是在与欧盟委员会协商并根据（他们的）指导方针进行的。”据悉，目前的铁路过境，通过立陶宛运送货物和乘客，是布鲁塞尔和莫斯科之间达成协议的结果。21世纪初，随着立陶宛向欧盟和北约迈进，欧盟与俄罗斯达成了一项关于客运和货运过境的协议。

克里姆林宫接受了这一协议，尽管此前俄方曾试图向立陶宛施压，要求其同意建立军事走廊或继续派驻俄罗斯军队，这将使该国对北约的渴望基本停滞不前。简化的过境机制于2003年7月1日开始运作，距离立陶宛于2004年5月1日加入欧盟则不到一年时间。现在，立陶宛官员表示，该国不能因此而实施任何单边行动。每个月大约有一百列火车从白俄罗斯进入立陶宛，继续经立陶宛首都维尔纽斯前往俄罗斯飞地加里宁格勒。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周一为立陶宛的决定辩解说，虽然他“一直担心俄罗斯的报复”，但立陶宛“无罪”。博雷利告诉记者称：“立陶宛没有采取任何单方面的国家限制，只执行欧盟的制裁，”他补充说：“立陶宛没有做其他事情，只是在执行欧盟委员会的指导方针”。

立陶宛外交部当天还发表声明澄清指，有关立陶宛禁止俄罗斯向加里宁格勒州过境运输货物的消息有误。立陶宛方面称，不受欧盟制裁约束的乘客和货物可以继续通过立陶宛领土进出加里宁格勒州。立陶宛一直在执行欧盟制裁，这些制裁有不同的过渡期和最后期限。

正如2022年3月15日通过的欧盟第四套制裁措施所预见的那样，欧盟对俄罗斯钢铁和其他黑色金属产品进口到欧盟和在欧盟过境的限制性措施于2022年6月17日明确开始生效。该国外交部表示：“立陶宛根据欧盟法律并与欧盟委员会协商，在其评估的基础上适用欧盟的限制性措施。”