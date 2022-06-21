俄诺贝尔和平奖得主奖章拍得逾1亿美元，全部收益将用于援助乌克兰儿童

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2021年诺贝尔和平奖得主，俄罗斯记者、《新报》总编德米特里·穆拉托夫 （Dmitry Muratov）的诺贝尔奖奖章拍卖活动6月20日在世界难民日当天举行。据拍卖行美国遗产拍卖公司（Heritage Auctions）介绍，穆拉托夫的诺贝尔和平奖奖章拍出了1.035亿美元的天价。据悉，此次拍卖100%的收益将用于联合国儿童基金会对因战争而流离失所的乌克兰儿童的人道主义救助。

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穆拉托夫此前领导着俄罗斯境内最后一批敢于批评普京政府政策的主要独立媒体之一，其他媒体在乌克兰被入侵后要么关闭，要么网站被封锁。

穆拉托夫1993年共同创办《新报》，资金来自前苏联领导人戈尔巴乔夫的诺贝尔和平奖奖金。自《新报》问世以来，该报已有六名记者遇害，受到威胁的更不计其数。直到今年三月俄罗斯当局通过法律规定，如果报道与政府立场冲突的乌克兰消息可被判处15年徒刑，《新报》停止了线上和印刷品发行。

去年10月，穆拉托夫与菲律宾媒体人玛丽亚·蕾萨(Maria Ressa)共同被授予诺贝尔和平奖奖章。穆拉托夫后来宣布，他将把50万美元的奖金捐给慈善机构，“以使难民儿童有机会获得未来”。

日前，穆拉托夫又宣布将他的诺贝尔和平奖奖章于本周一晚在纽约拍卖，与世界难民日同时进行。所有收益将捐给联合国儿童基金会，以帮助来自乌克兰的难民儿童。据了解，这次拍出的1.035亿美元的金额，由一个未透露身份的出价人在电话中拿下。融化后，穆拉托夫奖章中包含的175克23K金价值约1万美元。

此前，诺贝尔奖奖章的最高竞拍价格是在2014年的一场拍卖中创下的476万美元，当时1962年诺贝尔生理学或医学奖得主詹姆斯·沃森（James Watson）出售了他的奖章。三年后，他的共同获奖者英国生物学家、物理学家及神经科学家弗朗西斯·克里克（Francis Crick）的家人在同样由遗产拍卖公司进行的竞标中获得了227万美元。

在近日接受美联社采访时，穆拉托夫说，他特别关注那些因乌克兰冲突而成为孤儿的儿童。穆拉托夫说：“我们希望归还他们的未来”。他补充说，重要的是，对俄罗斯实施的国际制裁不能阻止人道主义援助，如治疗罕见疾病的药物和骨髓移植，以到达需要的人手中。

穆拉托夫在经手这笔交易的拍卖行、遗产拍卖公司发布的视频中说：“它必须成为一个快闪族的开端，作为一个榜样，让人们拍卖他们宝贵的财产来帮助乌克兰人”。4月初，穆拉托夫曾在从莫斯科到萨马拉的火车上遭人泼油漆攻击。