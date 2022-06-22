乌东里西昌斯克激战 俄军导弹火炮齐轰

乌克兰/俄罗斯

乌克兰东部城市里西昌斯克继续遭到各种火炮攻击。乌克兰卢甘斯克地区州长谢尔盖-盖达伊在电报群Telegram上报告说："俄罗斯军队正在用枪支、导弹、航空炸弹、火箭发射器猛烈攻击里西昌斯克......他们正在摧毁一切。"

广告 继续浏览后续

据乌克兰方面昨天晚上说，俄罗斯的打击正在 "摧毁里西昌斯克（Lyssychansk）一切"，这是东部顿巴斯地区塞维罗多涅茨克旁边的一个战略性工业城市。

在东顿巴斯地区，俄罗斯军队现在 "控制 "着前线的托赫基夫卡村，距离塞维罗涅茨克和邻近的利西昌斯克镇几公里，那里的战斗正在激烈进行。

卢甘斯克地区几周来一直是俄罗斯和乌克兰军队之间激烈炮战的场所，几乎完全由莫斯科的部队控制。只有里西昌斯克和塞维罗多涅茨克周围仍然有乌克兰军队的抵抗。

上星期，里西昌斯克遭到轰炸后，里西昌斯克与塞维罗多涅茨克被顿涅茨河隔开，因为连接两个城市的桥梁被摧毁后，交通就割断了。

法新社的一个小组看到乌克兰士兵在里西昌斯克市中心的一条街道上挖了一条用作射击点的壕沟，并用铁丝网和树枝竖起了路障。

在Severodonetsk，据当地政府称，"工业区周围的战斗正在激烈进行"，据Severodonetsk区长Roman Vlasenko称，包括38名儿童在内的568人--大部分是员工及其家属--现在正在Azot工厂里避难。

这家工厂是这个工业城市的象征，战前它有大约10万名居民。莫斯科占领该镇将是征服整个顿巴斯的重要一步，该地区主要是讲俄语的地区，自2014年以来部分被亲俄分离主义分子占领。

据法新社说，乌克兰总统敦促他的军队 "坚持下去"，说战争的结果将取决于它的韧性，以及它牵制俄罗斯军队和造成损失的能力。

仍在基辅控制下的几个顿巴斯城镇都在为俄罗斯军队的进一步推进做准备，例如塞维罗涅茨克以东的斯洛维安斯克和克拉马托尔斯克。

据乌克兰周二表示，它在前一天瞄准了黑海的石油钻井平台，它说这些平台被俄罗斯人用作军事 "设施"，以加强他们在该地区的控制。

据法新社昨天稍晚报道称，俄罗斯军队昨天在乌东顿巴斯地区继续推进，乌克兰宣布双子城市北顿内茨克及利西昌斯克附近前线村庄托什基夫卡已被俄罗斯军队占领。

北顿内茨克（Severodonetsk）地区领导人佛拉申科（Roman Vlasenko）告诉乌克兰电视台：「根据我们的消息，托什基夫卡村（Toshkivka）21日起已被俄国人完全掌控。」佛拉申科还说，顿巴斯（Donbas）地区争夺战，「目前正全面展开」。

托什基夫卡村在战争前人口约5000人，位于北顿内茨克以南约25公里处，俄乌军队数周来持续在北顿内茨克交战。