乌战效应：保加利亚议会今推不信任议案 亲欧政府摇摇欲坠？

保加利亚/乌克兰战争

保加利亚总理佩特科夫周三面临议会的不信任投票，乌克兰的战争加深了对他的指责与分歧。乌战提高了这个拥有650万人口的巴尔干国家的选举风险，保加利亚是欧盟最贫穷的国家。法新社说，现政府必须为执政生存而奔走。保加利亚民众今天上街示威，支持现政府。

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据法新社今天报道称，保加利亚在过去一年中已经经历了三次立法选举。直到自由派的佩特科夫出人意料地进入政坛，现总理是哈佛大学的毕业生，决心在有争议的前总理鲍里索夫统治十年后消灭腐败。但是，去年12月形成的复杂而脆弱执政联盟已经出现了裂痕：6月初，执政联盟失去了反制度党（ITP）的支持。

前总理鲍里索夫的保守派反对党Gerb提出一项近乎于弹劾的动议，指在物价飞涨的情况下，"政府的经济和金融政策失败"。信任投票定于周三今天19:00（格林尼治标准时间16:00）进行，议会力量的平衡对现总理佩特科夫的政府不利。

尽管现总理佩特科夫应该还能依靠六名反叛的的ITP成员的选票，并希望在最后一刻争取到支持，但这一任务将是困难的。

亲欧洲的总理佩特科夫上台时希望 "将保加利亚变成一个正常的欧洲国家"，但乌克兰战争打乱了他的议程。据民主研究中心（CSD）的鲁斯兰-斯特凡诺夫（Ruslan Stefanov）告诉法新社，在这个传统上接近莫斯科的国家，乌克兰战争 "加剧了分歧，削弱了政府"。

据分析，尽管保加利亚严重依赖俄罗斯能源，但该国却没有屈服于克里姆林宫关于开设卢布账户支付天然气费用的要求，因此遭到俄罗斯对保加利亚供应量的削减。

保加利亚首都国际研究所所长明哲夫说，乌克兰战争在 "当前的危机中起到关键作用"。他告诉法新社，"收取佣金的保加利亚寡头 "被剥夺了收入，"这加剧了政府联盟内部以及商业界与政府之间的紧张关系。

保加利亚政治学家Yavor Siderov也认为："俄罗斯的惩罚与干预在保加利亚很重要，许多人对它很敏感，"他指的是 "通过散布虚假信息来破坏国家稳定的不断尝试"。

另一个引起分歧的问题是向乌克兰运送武器。虽然政府的大多数人都采取赞成立场，但社会党人顽固地拒绝回应基辅的武器要求。

另一个分歧的根源是，由于历史和文化争端，保加利亚还否决了启动北马其顿加入欧盟的谈判。但乌克兰战争使欧盟扩大巴尔干地区的问题重新摆上台面，而这一问题的地缘战略意义越来越大，西方要求保加利亚解除反对的压力也在增加。可是，现总理佩特科夫的和解战略并没有得到政府中所有人的喜欢。

据专家说，即使总理在不信任动议中幸存下来，选举似乎也不可避免。据民调机构的专家迪米塔-加内夫（Dimitar Ganev）说，这只会给政府带来一两个月的缓和期，因为它的地位很脆弱。组织一次新的选举并不能解决任何问题，因为政治格局非常分散与脆弱。

在最后的努力中，预计成千上万的保加利亚人将在今天走上街头，支持佩特科夫的政府，而且现政府承诺进行长期的改革。