普京的健康：世界最大的谜团也引谣传四起

俄罗斯/普京

俄罗斯总统普京病没病？各种说法四处流传。因为俄罗斯发动侵略乌克兰战争，对于战争走向以及俄罗斯未来的争议，加剧了对普京健康的聚焦。然而尽管有各种矛盾的说法，从来没有任何证实，普京的健康议题，只能是一个谜团与猜测。据俄罗斯资深媒体人感叹，“整个地球都不知道一个按下红色按钮就能毁灭人类的人是否健康。”

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据法新社今天报道称，普京的健康是各种谣言的主题，也是一个绝对的谜团。传言包括“从西伯利亚鹿的鹿角中提取的血液制作浴液，由忠诚的随扈收集他的排泄物，以避免任何被他人分析的可能以及神秘的缺勤和医疗”等等。

关于今年10月份就年届70岁的普京的健康状况的传言是乱七八糟的、充满阴谋论，却无法证实。但它们说明人们对这位俄罗斯总统的健康状况知之甚少，如果对此有什么可以理解的话，重要点在于，普京发动了对乌克兰血腥的侵略战争，而且战争结果将决定欧洲的未来。

在普京二十年的统治期间，除了显示出耀眼的阳刚之气和健康状况外，几乎没有任何关于他实际健康状况的消息泄露出来。人们只是“有幸”看到官方给出的“普京在马背上，普京光着膀子钓鱼，普京是柔道运动员”的宣传照片。

但是，随着俄罗斯总统普京年龄的增长，他的体格多年来也发生了变化：他的脸显得肿胀，他的动作有时显得紧张。在这个背景下猜测又开始四面开花。

据法新社说，对普京的健康状况进行的最深入的调查是由俄语网站Proekt在4月发表的，该网站根据公开的消息来源得出的结论是，近年来，普京去他在黑海索契的大别墅时，正好有一支医生队伍陪往。而其中有一位甲状腺癌专家叶夫根尼-塞利瓦诺夫。

有传言说，用从西伯利亚鹿角中提取的血液洗澡，应该可以提高寿命和性活力，这是西伯利亚国防部长谢尔盖-舒古推荐的方法。

而据法国《巴黎竞赛》周刊报道说，在2017年访问法国和2019年访问沙特阿拉伯期间，普京被一个负责收集他的粪便的团队护送到厕所，以避免任何可能提供关于普京健康状况的排泄物被“间谍”。

最近，美国《新闻周刊》援引美国情报部门的消息称，普京在4月接受了晚期癌症的治疗。不过美国国家安全委员会否认它是信息的来源。

但是乌克兰情报主管Kyrylo Budanov将军告诉天空新闻，普京患有癌症。

克里姆林宫一般打哈哈。唯一一次确认健康问题是在2012年秋天，当时这位俄罗斯领导人从公众视线中消失并取消了会议。当时，克里姆林宫提及是肌肉拉伤，但一家俄罗斯报纸报道了普京背部出现问题。

据Proekt网站报道，正是在这个时候普京可能出现了重大的健康问题。据观察人士称，新冠病毒大流行病导致俄罗斯总统行为怪异，反映出他有偏执。俄罗斯官方称，普京已接种疫苗，但与世界上大多数同行不同的是，普京从未公布过他接种疫苗的图像。

普京的访客要接受严厉的预防措施，包括几天的隔离。而且，每个人都记得，在战争开始前的2月份，克里姆林宫领导人与他的外国客人，包括法国总统马克龙的访问，都有一张巨大的桌子将普京隔开。

法新社说，只有同意接受测试的访客才被允许接近并与普京握手。然而，法国总统马克龙拒绝此一要求。

在4月底普京和他的国防部长绍伊古的一次会议上，俄罗斯总统攥着桌子的图像也激起了人们对可能掩盖其颤抖的方式的猜测。此外，克里姆林宫无限期地推迟了每年6月的活动，期间总统通过电话与他的同胞交谈，但没有解释原因。

为了保护普京，俄罗斯采取了巨大的预防措施，例如在他2020年的年度新闻发布会上，只有少数经过疫情测试和经过隔离的记者才被允许进入会场。而且普京处理时事的方式多为视频会议。

俄罗斯官方否认普京健康亮红灯传言。克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫一直否认这些指控。" 俄罗斯外交部长拉夫罗夫5月底在法国TF1电视频道上说：“我不相信任何头脑正常的人能够在普京身上看到任何患有疾病的迹象。”

作为普京的盟友，白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科在3月份接受日本电视台采访时也做了同样的说事。他说，“如果你认为普京有健康问题，那你就是世界上最可怜的人。”

在最近的露面中，包括关于出席圣彼得堡经济论坛和与土库曼总统谢尔达-别尔德穆哈梅多夫的会晤，普京确实没有表现出生大病的迹象。

据法新社说，大多数观察家认为，在有争议的宪法修改并允许他竞选第三个任期之后，普京将在2024年参加连任选举，而且这位克里姆林宫的主人没有指定或培养任何可能的接班人。据俄罗斯Proekt编辑罗曼-巴达宁（Roman Badanin）感叹道：“俄罗斯对他们的总统的身体和情感状况没有一丝一毫的了解，整个地球都不知道一个能够按下红色按钮，数度毁灭人类的人是否健康。”