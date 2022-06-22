朔尔茨：俄罗斯与乌克兰的和平谈判不现实

德国/乌克兰/俄罗斯

据德国广播电台报道，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）于周三发表政府声明表示，俄罗斯与乌克兰之间的和平谈判是不现实的。

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朔尔茨在德国联邦议会表示，俄罗斯总统普京仍然相信达成强制和平的可能性。这就是为什么谈判的可能性“非常非常地遥远”。因此，目标仍然是乌克兰击退俄罗斯袭击者。

朔尔茨还提出了北约新战略概念的前景。在可预见的未来，与普京咄咄逼人的帝国主义俄罗斯建立伙伴关系是不可想象的。在当前的安全政策危机中，德国肩负着非常特殊的责任。它将扩大其在波罗的海地区的军事存在。按照朔尔茨的说法：要“保卫每一平方米的同盟领土”。

朔尔茨感谢所有批准了联邦国防军特别支出的人，说这为德国新的安全结构奠定了基础。德国于不久前决定，给联邦国防军额外拨款1000亿欧元，以提升军备。

朔尔茨补充说，俄罗斯正在对乌克兰人民发动一场无情的战争，这就是为什么乌克兰将继续获得大规模支持。这包括财政、经济、人道和政治上的支持，还有武器供应。

与此同时，乌克兰战争对德国的冲击也越来越大。能源价格继续上涨。官方警告，冬季能源供应可能吃紧。由于俄国近日大大削减了对德国的天然气供应，德国经济部长哈贝克正在准备启动国家天然气紧急计划。根据德国《世界报》的消息，紧急监管的第二阶段可能会立即显著提高所有消费者的天然气价格。

德国财政部长林德纳在德国电视二台就高昂的能源价格警告说，德国面临严重的经济危机。他表示，至少应该考虑继续使用核能。

巴州州长索尔达向德国广播电台表示：延长核电站的使用“绝对是可能的”。政府应该在撇开意识形态的情况下，对所有可选项进行考虑。

但社民党籍朔尔茨总理对延长核电站的使用期持保留态度。