爱沙尼亚总理：依照现有的北约防御计划，我国将被从地图上抹去

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爱沙尼亚总理卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）最新向英国《金融时报》表示，依照目前北约保护该国免受任何俄罗斯攻击的防御计划，爱沙尼亚将被从地图上抹去，其首都塔林的历史中心将被夷为平地。

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卡拉斯周三告诉该报记者称，北约对波罗的海三国的现有防御计划是允许他们被攻陷，然后在180天后解放这三个国家。

卡拉斯指出，自俄罗斯开始全面入侵乌克兰以来，现在已经超过了100天。她说：“如果你比较一下乌克兰和波罗的海国家的规模，这将意味着（波罗的海）国家和我们的文化被彻底摧毁。”

卡拉斯补充说：“那些去过（爱沙尼亚首都）塔林并了解我们的老城和这里的几个世纪的历史以及这里的几个世纪的文化的人——这些都将从地图上抹去，包括我们的人民，我们的国家。”

卡拉斯的评论是在将于下周二举行的北约马德里峰会前发表的，鉴于俄罗斯全面入侵乌克兰战争的爆发，该联盟首脑将在此次峰会上讨论其东翼的防御计划，包括如何更好地保卫波罗的海国家。

爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛正在推动将目前在每个国家派驻大约一千名盟国军队的‘绊脚石’战略改为，北约从一开始起就寻求保卫其成员国的每一寸领土，特别是在看到俄罗斯在乌克兰的暴行后。

在评论她所称的北约“失去领土并在事后解放领土”的计划时，卡拉斯说，据称俄罗斯军队在乌克兰布查镇实施的暴行发生在入侵开始后约80天。她强调：“现在每个人都看到，这种绊脚石的概念并没有真正发挥作用。”

卡拉斯补充说，她曾与驻扎在爱沙尼亚的外国军队——主要是来自英国的军队交谈过，英军代表告诉她，鉴于目前的计划意味着他们将被潜在的俄罗斯入侵全部歼灭。卡拉斯说：“他们不喜欢这样的想法......他们应该去死”。

当被问及卡拉斯的评论时，一位北约官员回应指，联盟“已经制定了威慑威胁和保卫所有盟国的计划，但我们从未涉及操作细节。秘书长明确表示，加强威慑和防御是下周北约峰会的关键决定之一”。

北约官员补充说：“我们将做得更多，以确保我们能够在任何时候、针对任何威胁保卫盟国的每一寸领土。我们将调整北约的部队结构，让更多部队处于高度戒备状态。我们还将有更多的北约前沿部署的战斗编队，以加强东部的战斗群。”

卡拉斯则要求将一个师的北约盟国部队，也就是2万至2.5万名北约士兵，分别派驻爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。但这并不意味着所有这些部队都是外国的，或者必须长期驻扎在每个国家。卡拉斯说，数以千计，或达到一个旅（3000至5000人）的波罗的海三国部队将与驻扎在当地的外国士兵一起参与这一方案，随着时间的推移增加到两个旅。

德国政府提议在立陶宛建立一个“强大的战斗旅”，以增强其目前约1000名士兵的营级驻军，但大部分士兵仍会驻扎在德国，能够在短时间内转移到波罗的海地区或用于演习。

卡拉斯在谈到所谓的德国模式时说：“我不会如此执着于这些不同的模式，只要它们带来的结果是我们从第一天起就能够保卫自己。”

此外，波罗的海国家还要求加强该地区现有的空中警戒任务，以便在必要时让北约飞机有可能击落敌机。卡拉斯强调，爱沙尼亚是芬兰和瑞典加入北约的“最大支持者”，但她表示，土耳其阻止他们加入北约的行动似乎不太可能在下周的峰会上得到解决。