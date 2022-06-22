立陶宛总统：已准备好应对俄罗斯的任何不友好行动

立陶宛/俄罗斯/乌克兰

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）6月22日在接受路透社专访时表示，在该国禁止受欧盟制裁的货物穿越其领土并进入俄罗斯位于波罗的海的飞地加里宁格勒后，立陶宛已经准备好受到俄方某种形式的报复。

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瑙塞达在一段视频采访中向记者表示：“我们已经准备好了，我们已经准备好应对来自俄罗斯方面的某种不友好的行动，与BRELL电力系统切断或其他行动。”虽然波罗的海三国十几年前就加入欧盟，但至今能源体系还多依赖俄罗斯的电力系统。BRELL系统是俄罗斯、白俄罗斯和波罗的海国家之间共享的一个电力网。去年立陶宛安装了与波兰之间的电力传输设备，接入欧洲电网，正是为了今天的局面做准备。

瑙塞达指出，他不相信俄罗斯会在军事上挑战立陶宛，因为该国是北约成员国。他在采访中还为立陶宛阻止遭受欧盟制裁的货物过境的决定进行辩护，并指该国是在执行欧盟层面的决定。瑙塞达说：“我们只是执行在欧盟层面实施的制裁，这与俄罗斯和立陶宛的双边关系无关。”

瑙塞达补充说：“我们期待着实施下一阶段的制裁，欧盟委员会向俄罗斯当局解释制裁的内容将是非常好的，可能会消除现在出现的一些紧张局势”。他警告说，紧张局势的升级对双方都没有好处。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）曾在周一为立陶宛的决定辩解说，虽然他“一直担心俄罗斯的报复”，但立陶宛“无罪”。博雷利告诉记者称：“立陶宛没有采取任何单方面的国家限制，只执行欧盟的制裁。”他补充说：“立陶宛没有做其他事情，只是在执行欧盟委员会的指导方针”。

周三早些时候，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫(Dmitri Peskov)表示，俄方正在讨论针对立陶宛禁止欧盟制裁的货物通过加里宁格勒进入俄罗斯的报复性措施。佩斯科夫没有详细说明这些措施可能带来的后果，并表示莫斯科的回应没有确切的时间表。

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)周二在答记者问时表示：“我们支持我们的北约盟友，我们支持立陶宛。”他强调：“具体而言，我们对北约第五条的承诺——对一个国家的攻击将构成对所有国家的攻击这一前提，美国方面的这一承诺是铁打不破的。”

普莱斯说，美国欢迎立陶宛和其他国家就俄罗斯的入侵对其采取“前所未有的经济措施”。在被问及俄罗斯的声明时，普莱斯说：“我们不打算猜测俄罗斯的剑拔弩张或俄罗斯的虚张声势，甚至不想给它额外的播放时间”。

此外，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）周三通过推特表示：“英国完全支持立陶宛阻止来自俄罗斯的受制裁货物在其国内旅行。面对俄罗斯的侵略，我们必须保持坚强，挑战这些无理的威胁。”

德国政府也已警告俄罗斯不要在通往俄罗斯飞地加里宁格勒的货运纠纷上反应出格。德国联邦政府发言人赫贝施泰特（Steffen Hebestreit）说：“我们呼吁俄罗斯不要采取任何违反国际法的措施。”

赫贝施泰特强调，立陶宛是在欧盟对俄罗斯的制裁框架内采取这些行动的。只有某些商品受到制裁的影响，而没有人受到制裁。他t在柏林定期举行的政府新闻发布会上说：“因此，我们明确拒绝俄罗斯宣布的反制措施。”