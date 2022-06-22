维多多预告将访问基辅和莫斯科

印度尼西亚/乌克兰

印尼外交部长周三今天报告，印尼总统和20国集团轮值主席佐科-维多多不久将访问乌克兰和俄罗斯，讨论俄罗斯入侵乌克兰引发的经济和人道主义后果。

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据法新社今天报道，印度尼西亚总统将访问基辅和莫斯科。据印尼外交部长马尔苏迪说，维多多将在代表印尼作为客座国家参加6月26-27日在德国举行的七国集团峰会后前往基辅和莫斯科。维多多将是乌克兰战争冲突开始以来第一位访问这两个国家的亚洲领导人。

据印度尼西亚官方说，"在访问基辅和莫斯科期间，总统维多多将会见泽连斯基总统和普京总统。"

尽管有人指责普京犯有战争罪，但是印度尼西亚邀请俄罗斯参加将于11月在该国巴厘岛举行的20个最发达经济体的首脑会议，引起了争议。以美国为首的西方国家正在游说今年担任G20轮值主席国的印度尼西亚将莫斯科排除在G20会议之外。

印尼外长马苏迪没有说明会晤的日期，但印尼一家官方媒体周一援引安全部长马哈茂德-米德的话说，他将于6月30日与克里姆林宫负责人会晤。俄罗斯国家通讯社塔斯社也提及这一日期。该部长说，佐科-维多多将寻求解决因乌克兰战争而加剧的全球粮食危机，这场战争使全球市场陷入瘫痪，造成印尼人食用油短缺和价格飙升。

印尼官员说："总统的访问将强调印度尼西亚对人道主义问题的关注，试图帮助解决由战争及其后果造成的粮食危机。

印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国，也受到乌克兰战争危机的严重打击，迫使政府在4月对该产品实施出口禁令。但目前已经解除禁令。

法新社说，与其他新兴经济体国家一样，印度尼西亚试图在乌克兰战争问题上保持中立立场。

维多多拒绝按照泽连斯基的要求向乌克兰运送武器，而只是提供人道主义援助。

印度尼西亚邀请乌克兰作为客座国家参加G20峰会。泽连斯基已经回答称他将出席，至少是通过视频会议。