战争铁蹄下：乌克兰今摒息期待被欧盟接纳

欧洲联盟/乌克兰/俄罗斯侵略战争

乌克兰的命运在布鲁塞尔悬而未决，欧盟27国周四今天就其加入欧盟的申请进行投票，这是乌克兰被俄罗斯军队入侵近四个月后的一个极具象征意义的里程碑。乌克兰此前因加入欧盟争议而在长时间动荡与摇摆。俄罗斯发动侵略战争后激发了乌克兰人加入欧盟的渴望。而俄罗斯以乌克兰加入北约威胁莫斯科主权与安全为借口发动侵略战争。乌克兰加入北约目前不是议事日程，而乌克兰真正加入欧盟成为正式成员国，需要十数年甚至数十年漫长历程。

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就处于战争状态的乌克兰摒息等待关于加入欧盟的决定，法新社说，乌克兰加入欧盟的命运今天在布鲁塞尔等待决定，欧盟27国周四的投票，将改变乌克兰的前途。

但与此同时，俄罗斯军队继续加强对乌克兰东部顿巴斯地区的双子城利西昌斯克和塞维罗多涅茨克的控制。在这两个战略性工业城市周围的乌克兰士兵最后的抵抗阵地被俄罗斯军队越来越紧密地包围。整个的卢甘斯克地区数个月来遭到俄罗斯军队稠密的轰炸。

据乌克兰总统泽连斯基昨天晚上说，“就像我们积极争取欧盟对乌克兰的候选资格作出积极决定一样，我们每天都在为现代武器的交付而奋斗。”泽连斯基希望欧盟投票接纳乌克兰的申请，同时希望获得更多的重武器支援。

泽连斯基说，"我们预计23日晚上会有一个关键的欧洲决定。" 乌克兰总统说，他几周来一直在重复说他的乌克兰这个前苏联共和国应当属于 "欧洲大家庭"。

法新社说，泽连斯基周四继续与欧洲领导人进行 "电话马拉松"，以确保达成赞成投票的共识。泽连斯基可以依靠欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩的支持，她呼吁欧盟领导人 "迎难而上"，同意基辅的请求。

几天前，欧洲行政部门即欧盟委员会也对乌克兰的申请给出了有利的意见，周二前天，担任欧盟理事会轮值主席国的法国表示，27个成员国在这个问题上已经形成了 "完全的共识"。