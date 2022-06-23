乌东双城鏖兵 乌克兰士兵作最后的抵抗

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队加紧向乌克兰东部战略工业城市里西昌斯克推进，据与莫斯科军队并肩作战的亲俄分离主义分子的代表马罗奇科中校说，乌克兰军队现在被包围在距离里西昌斯克及其孪生城市塞维罗多涅茨克几公里的另外两个村庄。他对一家俄罗斯电视台说："很快，里西昌斯克和塞维罗多涅茨克的乌克兰部队将被包围，"他声称他的一方在48小时内取得了 "巨大的成功"。但乌克兰军方驳斥说，乌克兰士兵仍然在作顽强的抵抗。

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就乌克兰东部战局，法新社说，俄罗斯军队在东部挺进。

乌克兰卢甘斯克州州长谢尔盖-盖达伊（Sergei Gaidai）说："俄罗斯人正在接近里西昌斯克，俄罗斯军队在邻近的城镇站稳脚跟，并用他们的飞机轰炸该城。"这个地区是最近几周乌战交战的中心。 据他说，"俄罗斯军队还用大炮和坦克轰击里西昌斯克"。乌克兰人仍然控制着这座城市，这引来俄罗斯的炮火洪流。俄罗斯军队正在摧毁这座城市的一切。

利西昌斯克和塞维罗多涅茨克周围的乌克兰抵抗阵地是卢甘斯克地区唯一仍在抵抗俄罗斯军队的地方，那里的激烈炮战已经持续了数周。

法新社说，这两个城市是俄罗斯人征服整个顿巴斯计划的关键一步，顿巴斯是一个主要讲俄语的盆地，自2014年以来部分被亲俄分离主义分子占据。

据州长说，在当地，"虽然这是地狱"，但 "我们的士兵正在坚守他们的阵地"。

该市行政部门负责人奥列克桑德-斯特鲁克（Oleksandr Stryuk）周三说："俄罗斯人正在用他们的大炮完全摧毁房屋，炸到地基，"他估计这个工业城市还剩下 "7-8千名居民"，而这个城市在战前有大约10万名居民。

法新社消息说，在俄罗斯境内，当局表示，周三有两架无人机袭击了位于俄罗斯境内、距离卢甘斯克州边境几公里的新喀什丁斯基炼油厂并放火。据当地政府称，这场火灾没有造成人员伤亡，并在上午晚些时候被扑灭。莫斯科没有指责乌克兰军队的名字，而是谴责了 "来自这个俄罗斯地区西部边境的恐怖行为"。