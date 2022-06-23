乌克兰战争已毁150多处世界遗产

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联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)今天报告，在乌克兰近四个月的战争中，有150多处文化遗址被部分或完全摧毁。乌克兰可能还剩有七处世界遗产至今尚幸免于战火破坏。

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根据联合国教科文组织今天报告，乌克兰战争至今150多处文化遗址被损坏或摧毁。

联合国教科文组织在一份声明中说："根据联合国组织专家进行的检查，有152处文化遗址因战斗而被部分或完全摧毁，包括70座宗教建筑、30座历史建筑、18座文化中心、15座纪念碑、12座博物馆和7座图书馆。

联合国组织说，自2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰以来，乌克兰的三个地区占了四分之三的文化遗产损失：顿涅茨克（45处受影响）、哈尔科夫（40处）和基辅（26处）。

据教科文组织总干事奥黛丽-阿祖莱呼吁说："这些针对乌克兰文化遗址的反复攻击必须停止。"她批评说，“所有文化遗产都不应该成为军事攻击目标。”

4月中旬，联合国教科文组织世界遗产中心主任拉扎尔-埃隆杜-阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）已经报告说，约有100处乌克兰文化遗址被损坏或摧毁，包括历史遗迹，其中一些可以追溯到11和12世纪，还有一些是苏联时期的建筑。他列举了教堂、大教堂，有独特的礼仪物品，剧院，如马里乌波尔的剧院，图书馆和其他档案建筑被炸毁。这些文化遗址曾是乌克兰历史的荣耀以及纪念碑。阿索莫并将这种破坏描述为 "悲剧性的"。

据教科文组织总干事奥黛丽-阿祖莱说，作为1954年《海牙公约》的签署国，乌克兰和俄罗斯有义务在发生武装冲突时保护文化遗产。

法新社说，据联合国组织称，乌克兰还剩有七处世界遗产至今尚幸免于战火破坏。