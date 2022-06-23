新闻核查： 比利时大游行反对北约？环球时报造谣传谣？

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中国官媒环球时报英文帐号6月23发表推文介绍说：6月20日，数万名抗议者在布鲁塞尔游行，高呼 “停止北约"，对生活成本的上升表示愤怒，并谴责北约国家武装#乌克兰。不过，环球时报迅速遭到网民炮轰，谴责中国官媒“可耻的宣传与造谣”！

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中国官媒环球时报英文帐号6月23发表推文介绍说：6月20日，数万名抗议者在#布鲁塞尔#游行，高呼 "停止#北约"，对生活成本的上升表示愤怒，并谴责北约国家武装#乌克兰。

中国官媒环球时报推文，2022年6月23日 © 网络

环球时报的上述推文迅速遭到网民的反驳与谴责：

比利时欧洲议员 Samuel Cogolati 谴责说：“我早已对中国感到震惊，但这次... 中共专制政权对布鲁塞尔6月20日的示威活动进行了多么可耻的宣传和造谣! 不，这次示威不是反对北约，而是反对高昂的生活费用。

比利时欧洲议员 Samuel Cogolati 谴责环球时报造谣 © 网络

法国战略研究基金会FRS中国问题研究专家谴责说：中国官媒发表虚假信息，将布鲁塞尔要求提高工资说成是抗议北约与欧盟国家向乌克兰运送武器，而比利时工会的公告中根本没有提到北约，这里是工会公告的链接：http://fgtb.be/situation-econ...

法国战略研究基金会FRS中国问题研究专家Antoine Bondaz 谴责环球时报发表虚假信息 © 网络

6月20日大游行目的是什么？

2022年6月20日布鲁塞尔爆发了比利时多家工会联合发动的规模盛大的示威活动，根据警方和工会各自的估计，的全国示威在周一聚集了7万至8万人。这次全国性的罢工是今年年初以来比利时的第6次重大行动。

示威活动的出发点是1996年限制比利时工资上涨的法律。根据该法律，2021-2022年期间，工资成本变化的最大幅度被限定为0.4%。工会希望看到在2023-2024年的下一个跨专业协议（AIP）中改变这一规则。这将使工会在当前价格飞涨的情况下有更大的谈判自由。根据比利时国家银行的评估，比利时的通货膨胀率在2022年将达到8%以上。工会代表还要求采取结构性解决方案，以降低能源价格，提高最低工资，并增加雇主对职工上班交通费用的贡献。

从比利时各大媒体的报道中可以看出，无论是比利时工会，还是参加示威的民众没有任何人提到北约，更没有反对北约向乌克兰运输武器的说法。游行队伍中都看不到乌克兰的旗帜，而欧洲民意普遍一边倒支持乌克兰，而且乌克兰将是周四，周五欧盟峰会的焦点议题。

当然，在一个可以自由表达意见的国度，任何人群中都有不同意见者，不能排除参加游行的人中也有人反对北约，反对欧洲向乌克兰运输武器，但这并不是此次活动的目的。环球时报记者或许在游行队伍中遇到了反对北约的人，但这并不是一次反对北约的游行！倘若记者遇到一个拥护中国政府的示威者，可以把示威说成是支持中国政府的游行吗？

环球时报的上述推文因此遭网民炮轰：这是工会要求提高工资的示威，与北约没有任何关系！工会示威，这在中国是被禁止的！从没有见过如何可耻的造谣！

环球时报推文遭网民排砖！ © 网络

还有网民上传了中国广东英德发生特大水灾的视频，如果说比利时主流媒体都报道了布鲁塞尔工会大游行的消息，中国南方巨大水灾却鲜有媒体报道，而网络视频显示，许多道路，房屋被冲毁，英德的水位高达三层楼，民众无可奈何地站在被水淹没的房屋的屋顶上等待救援！

网民上传了中国广东英德发生特大水灾的视频 © 网络