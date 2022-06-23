欧盟禁止俄罗斯说客进入各机构

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欧盟三个机构的代表周四告诉法新社，作为对入侵乌克兰后采取的制裁措施的补充，欧盟禁止俄罗斯商业说客进入其在布鲁塞尔的办公场所游说。

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欧盟禁止俄罗斯说客进入其机构。据法新社今天报道称，欧洲议会是第一个采取这一行动的欧盟机构。欧盟议会称，"从现在开始，俄罗斯公司的代表不再被允许进入欧洲议会的场所，"欧洲议会主席，马耳他人罗伯塔-梅措拉在6月初就宣布说，"我们决不能给他们任何空间来传播他们的宣传和关于入侵乌克兰的虚假和有毒的编造"

欧盟理事会（成员国的机构）和欧盟委员会已经效仿，并 "指示停止接待代表俄罗斯利益的人"，欧盟方面今天在关于援助乌克兰的欧盟峰会开始前不久对此证实。欧盟领导人预计将延长自2014年吞并克里米亚以来对俄罗斯采取的制裁。

欧盟方面说，禁止俄罗斯游说者的协议是在6月15日的成员国大使会议上做出的。欧盟委员会的代表确认，他们也在遵循同样的路线。这两个机构说，这一决定的执行工作 "正在进行"。这涉及到在欧盟透明度登记册上登记的所有俄罗斯利益代表，此前他们可以进入欧盟机构的场所，与专员、其工作人员和当选的欧洲议会议员会面。

据欧盟委员会说，该登记册是 "一个寻求影响欧洲机构的立法和政策制定过程的组织数据库"。"它强调了所捍卫的利益，由谁和用什么预算来捍卫"。该决定是执行欧盟通过的第六套制裁俄罗斯措施的一部分，它禁止所有俄罗斯商业和公共关系咨询服务。

该报道称，俄罗斯外交官、官员和商人不能再享受进入欧盟的便利和签证。但在布鲁塞尔代表其俄罗斯客户利益的欧盟国民直到现在还没有被阻止在欧盟论坛开展业务。