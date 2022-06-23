爱沙尼亚总理：北约将增派部队但不驻本国境内

爱沙尼亚的担忧

爱沙尼亚总理卡拉斯告诉路透社，爱沙尼亚预期下周在马德里举行的北约峰会将为了防御爱沙尼亚而派更多部队，但部队不会派驻在爱国境内。

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俄罗斯2月入侵乌克兰以来，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等波罗的海国家一直呼吁，让他们的领土接收冷战结束以来欧洲最大规模的北大西洋公约组织（NATO）战备部队集结，因为他们担心自己可能成为俄国下个目标。

北约盟国的高阶外交官和官员告诉路透社，波罗的海国家的要求不可行，部分原因是北约联盟目前面临数十年来未见的一系列要求，从在北极地区对抗俄国和中国、平息沙赫尔地区（Sahel）的伊斯兰叛乱到解决太空新领域的问题。

卡拉斯（Kaja Kallas）承认爱沙尼亚不会接收驻扎当地的北约部队，她说如果有需要，盟军可以在“数小时内”部署于爱沙尼亚。

卡拉斯昨晚在爱沙尼亚首都塔林（Tallinn）说：“考虑到现在部队的机动性，派遣常驻部队的难度，因此我们提出这样的兵力配置结构。”

她还提到：“例如，在英国或其他盟国有部队，但是…如果发生什么事，他们可以立即来到这裡，并从第一天开始就保卫我们。”