瑞士忽进口3吨黄金 却不知神秘买家是谁

瑞士/俄罗斯黄金

瑞士当局周四证实，俄罗斯2月入侵乌克兰时，瑞士贵金属精炼厂停止购买俄罗斯黄金，但上个月有一大批俄罗斯黄金进入该国。虽然这笔交易因此并不违法，但瑞士主要的黄金精炼厂似乎都不愿意声称对这次购买负责。代表冶炼行业的瑞士贵金属生产商和贸易商协会（ASFCMP）在一份声明中说，他们中没有人 "对这些进口负责"。ASFCMP还说，它确信没有一家瑞士炼油厂接受这批黄金。

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就围绕瑞士大量进口俄罗斯黄金的谜团，法新社今天报道称，瑞士海关表示，5月份有超过3吨的黄金从俄罗斯运往瑞士，这是三个月来第一次有这样的大宗货物，这也证实了彭博社的报道。

瑞士追随欧盟的决定，就俄罗斯在乌克兰的战争对俄罗斯实施广泛的经济制裁。然而，到目前为止，还没有对俄罗斯的黄金购买行为实施明确的制裁。虽然这笔交易因此并不违法，但瑞士主要的黄金精炼厂似乎都不愿意声称对这次购买负责。

瑞士黄金精炼厂占全世界黄金精炼厂年产量的65-70%。

代表冶炼厂的瑞士贵金属生产商和贸易商协会（ASFCMP）在一份声明中说，他们中没有人 "对这些进口负责"。尽管瑞士的立法和制裁并不禁止俄罗斯黄金进口到瑞士，但ASFCMP希望重申，来源可疑的黄金在瑞士没有地位，它希望其成员谨慎行事，如果有疑问，不要购买。

ASFCMP说，它确信没有一家瑞士炼油厂接受这批黄金。

瑞士海关指出，目前的制裁包括从瑞士向俄罗斯出售黄金。此外，海关发言人说，自3月7日以来，俄罗斯公司生产的金条在伦敦市场上被暂停。瑞士也不再接受，并将俄罗斯黄金排除在贸易之外。消息说，瑞士的银行也不允许接收俄罗斯黄金。