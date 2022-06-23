芬兰国防军总司令：为俄罗斯的进攻已准备了数十年，一旦发生进攻将顽强抵抗

芬兰/俄罗斯/乌克兰

芬兰国防军总司令蒂莫·基维恩（Timo Kivinen）近日在受访时表示，芬兰已经为俄罗斯的进攻准备了几十年，一旦发生进攻，将进行顽强的抵抗。

广告 继续浏览后续

芬兰这个北欧国家已经建立了一个庞大的军火库。但除了军事硬件外，基维恩指出，面对潜在的被入侵风险一个关键因素是芬兰人将有动力去战斗。他在接受采访时说：“最重要的防线在人的两耳之间，目前乌克兰的战争证明了这一点。”

芬兰在20世纪40年代与当时的苏联进行了两场战争，其与这一东部邻国有着1300公里的共同边界。芬兰曾经是一个不结盟的国家，现在正申请加入北约，因为该国民众担心俄罗斯可能会像2月24日入侵乌克兰那样入侵。自二次大战以来，赫尔辛基一直保持着高水平的军事准备。

基维恩表示：“我们已经系统地发展了我们的军事防御，正是为了应对正在那里（在乌克兰）发动的这种类型的战争，大量使用火力、装甲部队，还有空军”。他强调：“（战争爆发后）乌克兰一直是（俄罗斯）难啃的一块硬骨头，芬兰也会如此。”

这个拥有550万人口的国家在战时拥有约28万兵力，其中87万兵力被训练为预备役军人。该国没有像许多其他西方国家在冷战结束后那样取消对男性的征兵。芬兰军队还建立了欧洲最强大的火炮之一，并囤积了射程达370公里的巡航导弹。该国将国内生产总值的2%用于国防，这一水平高于许多北约国家。

芬兰正在订购四艘新军舰，以及美国防务巨头洛克希德·马丁公司生产的64架F-35战斗机。芬兰军方计划订购多达2000架无人机，自己的高空防空设备，并在与俄罗斯的边界上建立障碍。

据了解，在芬兰国防部5月18日进行的民意调查中，约有82%的受访者表示，如果国家受到攻击，他们愿意参与国防建设。不过，基维恩还是对芬兰申请加入北约的决定表示欢迎。芬兰和同为北欧国家的瑞典正在与土耳其进行会谈，讨论后者对其申请的反对意见。

基维恩认为，加入北约将使芬兰能够通过加入联盟的联合空域控制来提高其预警能力。他说，芬兰还将受益于作为北约一部分的威慑力，在这个联盟中，对一个成员国的攻击就是对所有成员国的攻击。不过，基维恩直言：“芬兰国防的主要责任仍将由芬兰承担”。

值得一提的是，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三就土耳其对芬兰和瑞典加入北约提出的异议表示：“我们有一个基于共识的系统时，这就是我们在北约作出决定的方式，那么往往会出现一个或几个盟国不同意其他国家的情况，然后我们需要克服这种情况。这不是我们第一次看到一个或几个盟国，不同意其他国家的意见。但是，他们在几周前就申请了，我的目标仍然是确保他们能够很快加入我们。”

斯托尔滕贝格说：“我不能保证，但我说这仍然是我的目标。然后，然后，就像以前发生的那样（达成共识），还有，当我们谈到加入（北约）进程时，我们只需要考虑到不是所有的盟国都有相同的起点，然后找到一种方法来调和，找到共同点，这正是我们正在努力的。”