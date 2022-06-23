英国脱欧两年后逐步显示家庭购买力损失惨重

英国/脱欧

根据英国独立智囊团决议基金会刚刚发表的一项研究的结果表明，英国脱欧将对英国人的购买力造成压力。英国退出欧盟后，到十年后，工人每年将损失545欧元，或470英镑。

广告 继续浏览后续

据本台今天报道称，英国脱欧使英国家庭损失惨重。在离开欧盟两年多后，英国开始看到经济后果，此前新冠病毒疫情掩盖了脱欧带来的购买力下降的影响达数月之久。根据该研究，英国脱欧将影响该国的竞争力，因为英国成为一个更加封闭的经济体。

在未来十年，英国的生产力将降低，每年约为1.3%。工人也将付出沉重的代价。每人每年的工资将减少545欧元。一些部门将比其他部门受到更大的影响。由于向欧洲市场出口的困难，预计捕捞量将下降30%。

对农业的影响据称是灾难性的。外国劳动力离开后，英国脱欧对农业的影响将是灾难性的。目前，每八个空缺工作岗位中就有一个未被填补。农场工人短缺的影响已经显现，对食品安全和动物福利的影响也是如此。

英国还没有走出困境。英格兰银行预测，到今年年底，房价可能上涨超过11%。在交通部门，英国铁路工人的罢工在周三的谈判未果后于周四今天恢复。据RMT运输工会要求，除其他事项外，按照通货膨胀率加薪。