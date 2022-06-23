西巴尔干国家对欧盟忙于“小灶”照顾乌克兰入盟有苦涩

欧盟/申请加入/西巴尔干国家

申请加入欧盟的西巴尔干国家领导人周四毫不掩饰他们对乌克兰和摩尔多瓦将可能获得加入欧盟正式申请国地位的前景心生苦涩。西巴尔干国家申请加入欧盟，多年来却被被困在申请加入欧盟的等候厅。申请加入欧洲联盟还意味着需要经历严厉的各个领域的改革，严格符合欧盟成员国的政治经济社会司法等所有规范要求。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，欧盟今天投票表决乌克兰以及摩尔多瓦获得申请加入欧盟的正式地位国地位。然而，阿尔巴尼亚总理埃迪-拉马在抵达布鲁塞尔参加欧盟领导人峰会时警告说，乌克兰人对欧盟授予候选国地位 "不要抱有任何幻想"，因为加入的过程将非常漫长。

他说："如果我没有记错的话，北马其顿已经做了17年的候选人，阿尔巴尼亚也做了8年。比利时首相亚历山大-德克罗确认，"加入欧盟将需要很长的时间。"

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔在会议开幕式上宣布，欧盟将作出 "地缘政治选择"，给予乌克兰和摩尔多瓦候选国地位，并将努力重振与西巴尔干国家的进程。

德国是西巴尔干地区最有力的支持者。德国总理朔尔兹说，“他们的公民已经为成为欧盟成员的机会等待了近20年。” 朔尔茨坚持认为，“最重要的是，这一承诺要变得可信。”

但塞尔维亚总统武契奇(Aleksandar Vucic)拖着脚步来到布鲁塞尔，他说他对峰会 "毫无期待"。

北马其顿自2005年起成为候选国，黑山自2010年起，塞尔维亚自2012年起，阿尔巴尼亚自2014年起。波斯尼亚-黑塞哥维那和未被五个欧盟成员国承认的科索沃仍然只是 "潜在的候选人"。

欧盟理事会主席米歇尔希望在这个过程中重新 "投入能量"。但是，“堵塞”和“等候”的情况很严重。

由于历史和文化争端，保加利亚正在否决与北马其顿的入盟谈判。作为一种反击，保加利亚也在阻止与阿尔巴尼亚的谈判，因为阿尔巴尼亚的申请与北马其顿的申请有关。而亲欧洲的基里尔-佩特科夫（Kiril Petkov）的保加利亚政府在周三晚上被一项谴责动议推翻，然而这对解决争端没有帮助。

阿尔巴尼亚总理埃迪-拉马批评说："可耻的是，一个北约国家，即保加利亚，在欧洲后院的战争中绑架另外两个北约国家，即阿尔巴尼亚和北马其顿，而其他26个国家则坐视不理，提供了一个令人恐惧的无能景象。

塞尔维亚和科索沃之间的争端阻碍了塞尔维亚的愿望。该国总统武契奇明确表示：不会承认科索沃。他谴责欧盟成员国拒绝承认塞尔维亚的领土完整，塞尔维亚认为科索沃是其领土的一部分，塞尔维亚还批评欧盟 "像塞尔维亚维护领土主权一样"，在捍卫乌克兰的领土，反对俄罗斯。

但科索沃总统Vjosa Osmani-Sadriu则警告欧盟不要为 "其他行为者 "的影响留下任何空间，因为 "很明显，他们会利用它"。

俄罗斯、中国、土耳其和海湾国家在该地区的影响力越来越大，该地区的国家的入盟期望因欧盟的拖延而落空。

据外交消息人士说，欧盟峰会上讨论的选项包括：科索沃签证自由化、阿尔巴尼亚和北马其顿的候选资格脱钩以及在与乌克兰和摩尔多瓦相同的条件下给予波斯尼亚和黑塞哥维那候选国地位。

据欧盟一个成员国的代表说，"选择给予乌克兰和摩尔多瓦候选国地位是一个非常强烈的政治姿态，但开启谈判的条件仍然会很严格苛刻，而且决定需要一致同意。"

法新社说，欧盟领导人将讨论由法国总统马克龙发起并得到欧盟理事会主席查尔斯-米歇尔支持的创建 "欧洲政治共同体 "的提议，以帮助候选人为进入欧盟一体化做好准备。其中将有9个国家，现在再加乌克兰和摩尔多瓦，其中土耳其也是候选国，而且资格已经有23年了。