阿尔巴尼亚劝乌克兰对是否能速得欧盟申请国地位不要太抱幻想

乌克兰/阿尔巴尼亚/欧盟

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）、法国总统马克龙和欧洲理事会主席米歇尔2022年6月23日抵达布鲁塞尔参加欧盟峰会的圆桌会议。欧盟领导人预计将在周四批准一项给予乌克兰欧盟候选国地位的提案，这是向成为欧盟成员国迈出的第一步。

阿尔巴尼亚总理埃迪-拉马今天建议乌克兰人不要对欧盟能够快速授予的候选国地位 "抱有希望"，因为加入欧盟的过程将是非常漫长的。此前罗马尼亚总统约哈尼斯随法国总统马克龙德国总理朔尔兹以及意大利总理德拉吉访问基辅，他曾鼓励乌克兰总统泽连斯基不要灰心，因为申请加入欧盟是漫长程序，罗马尼亚努力与经历这一程序数十年。

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据法新社今天报道说，阿尔巴尼亚总理称乌克兰对申办速入欧盟应不抱幻想。

欧洲联盟今天稍晚开会，审议乌克兰等国申请加入欧洲联盟资格。会议将以投票进行表决。

阿尔巴尼亚总理埃迪-拉马周四建议乌克兰人不要对欧盟授予的候选国地位 "抱有希望"，因为加入欧盟的过程将是非常漫长。

据阿尔巴尼亚总理称，"北马其顿已经成为候选国17年了，如果我没有记错的话，阿尔巴尼亚也已经有8年了，所以欢迎乌克兰的等候到来。" 他是在抵达布鲁塞尔与欧盟领导人会晤时不无幽默地说道。

拉玛说，"给乌克兰的正式申请地位是一件好事。但我希望乌克兰人民不应有很多幻想。"

因为遭俄罗斯侵略的战争打击与欺凌，乌克兰申请加入欧盟成为当务之急事件，支持者认为这是力挺乌克兰的政治上的象征意义决定。