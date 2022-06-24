一“乌奸”官员在赫尔松遇袭身亡

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯官方报告，俄罗斯控制的乌克兰南部城市赫尔松占领当局的一名亲俄官员周五今天在一次袭击中丧生。法新社报道称，针对俄罗斯占领当局任命的官员，或是俄罗斯人或是亲俄乌克兰人的此类袭击在当地越来越多。俄罗斯指责乌克兰方面组织了这些袭击。

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据俄罗斯官方告诉俄罗斯塔斯社：俄罗斯控制的乌克兰南部城市赫尔松一名官员周五今天遇袭击丧生。俄罗斯官方称，"这是对文职和军事管理部门雇员的一次有针对性的攻击，导致他死亡。

据法新社说，受害者德米特里-萨夫卢申科是赫尔松州体育和青年事务的负责人。他在汽车的爆炸中丧生。

在对乌克兰发动侵略进攻的最初几天，俄罗斯征服并占领了乌克兰南部的部分地区，包括赫尔松地区，之后俄罗斯军队的占领石头被阻断。

最近几个星期，乌克兰军队在该地区再次发起攻势，试图夺回这些失地。同时，对占领区的俄罗斯安置的官员的袭击也在增加。

星期三，亲俄的乔尔诺巴耶夫卡市政厅厅长在其汽车经过时躲过了炸弹爆炸。

几天前，即6月18日，赫尔松地区的监狱部门负责人在一次炸弹袭击中受伤。

俄罗斯占领当局由支持莫斯科的乌克兰人和该地区的俄罗斯部队组成，也因此这些与俄罗斯合作的乌克兰人被基辅视为通敌者。