乌克兰军方下令撤离塞维罗多涅茨克 战斗未停

乌克兰/俄罗斯

在欧盟认可基辅的入盟申请后的第二天，乌克兰军队已经命令他们的部队撤出塞维罗多涅茨克市，这个东部的战略要塞已经被俄罗斯军队无情炮轰了数个星期。

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据法新社今天报道称，乌克兰军队在乌克兰东部城市塞维罗多涅茨克后撤。据塞维罗涅茨克所在的卢甘斯克州州长今天上午在电报群Telegram上说，"乌克兰武装部队被迫从塞维罗涅茨克撤出。乌克兰部队已经下达撤退命令。

据他解释说：“留在几个月来不断遭到炮击的阵地上已经没有意义了。在持续不断的炮击中，这座城市几乎完全变成了废墟。”

州长指控，“所有基本的基础设施都已被摧毁。90%的城市建筑被破坏，80%的民居房屋被炸烂。”

被俄罗斯军队轰炸了数周的塞维罗涅茨克是俄罗斯军队征服整个乌克兰东部顿巴斯计划的关键一步，顿巴斯是乌克兰东部的一个工业盆地，但自2014年以来已经部分被亲俄分离主义分子占领。

俄罗斯军队于2月24日入侵乌克兰，自3月下旬从基辅附近撤军，此后一直将军事攻击集中在东部和南部地区。

虽然乌克兰总统泽连斯基仍预测将 "稳操胜券 "地战胜俄罗斯军队，但当地州长在周四晚上就暗示将从塞维罗涅茨克撤军。州长称，"在不间断的炮击下，我们遭受了太多的人员死伤，应有必要撤退。"

该州长每天提供顿巴斯军事战况最新情况。他说，"在塞维罗多涅茨克的工业区Azot，仍有568名平民在当地避难所，这是该市唯一仍在乌克兰手中的地区。

亲俄分离主义分子的一名代表安德烈-马罗奇科今天在电报群Telegram上说，赫尔斯克-佐洛特地区的所有村庄都在俄罗斯或亲俄派的控制之下，该地区位于塞维罗涅茨克的姐妹城市利西昌斯克以南几公里处，就在顿涅茨河对面。一段视频显示，一名身穿军装的男子用一面印有锤子和镰刀的红旗取代了佐洛特市政厅上带有佐洛特纹章的乌克兰国旗。

顿巴斯的另一个省份顿涅茨克的省长帕夫洛-基里连科（Pavlo Kyrylenko）周四告诉法新社，在他管理的地区，"没有一个城镇 "的居民是 "安全的"，因为那里的战斗太激烈了，这表明了乌克兰在战区遭遇管理控制困难。

不过，最近几周，乌克兰军队在该地区再次发动攻势，试图夺回入侵开始时输给俄罗斯人的领土。

俄罗斯还连续几天加强了对大城市哈尔科夫（北部）的攻势。法新社在现场的一个采访小组在夜间听到了市中心的巨大爆炸声，并在早上发现哈尔科夫理工学院被数枚导弹击中。苏联式建筑大楼的所有窗户都被炸爆了，一个巨大的钢筋混凝土造的体育馆也被摧毁。

据当地消息说："俄罗斯军队认为那里可能有一些军事设施，但事实并非如此。

法新社没有看到记者可以进入的大楼内有任何军事装备。在大学的大厅里，两个装有活鱼的水族箱在废墟中幸免被炸到。