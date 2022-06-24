俄罗斯前掌管“核手提箱”武官自宅浴室疑遭枪杀

俄罗斯

据俄罗斯传出消息，一名曾负责保管俄罗斯总统普京的核手提箱（Nuclear briefcase）的武官遭枪杀，引发外界热议。俄罗斯官方媒体消息指该武官是酒后自杀。

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据新头壳署名胡冠廷综合外媒消息报道称，53岁的齐明（Vadim Zimin）是俄罗斯联邦安全局（FSB）的退休上校，自前总统叶利钦（Boris Yeltsin）执政开始，就在克里姆林宫担任领导人身边的武官（aide-de-camp），主要负责保护核手提箱。“据信是让领导人即便远离指挥中心也能授权发动核攻击的机密手提箱。”

该消息说，今年4月，普京出席极端民族主义政党“俄罗斯自由民主党”（LDPR）党魁吉里诺夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）的葬礼时，就被拍到身边的齐明（Vadim Zimin）拿着核手提箱。由于俄方不断放话升级核威胁，普京同框核按钮公事包的画面也被外界解读是对西方提出警告。

该报称，俄罗斯总统普京自下令挥军乌克兰后，有关内部不满声浪高涨、计划推翻普京，甚至执行暗杀计划等传闻四起。而日前俄罗斯即传出，这名曾负责保管普京核手提箱（Nuclear briefcase）的武官遭枪杀，引发外界热议。

不过，就在20日，齐明被发现在其位于莫斯科州克拉斯诺戈尔斯克（Krasnogorsk）的住家浴室内“无故”遭枪杀。消息说，当时他躺在血泊中，头部有枪伤，附近放著一把Izh 79-9TM手枪。而案发当天时，其担任医师的妻子正在乌俄战争前线协助治疗俄军伤员。据消息称，齐明最近被爆涉嫌收贿接受刑事调查，事发当时他正因相关案件被软禁。

该报道称，有俄媒宣称齐明是在酒后自杀。