普京没有强烈回应乌克兰成加入欧盟正式申请国 但批欧盟威胁侵略俄罗斯

俄罗斯/乌克兰/欧盟

俄罗斯总统府周五称欧盟27国决定给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位是 "内部事务"，但同时指责西方想对俄罗斯发动战争。

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克里姆林宫今天说，乌克兰的欧盟申请事件是 "欧洲内部事务"。据法新社今天报道称，欧盟的决定是在俄罗斯开始对其乌克兰邻国发动军事进攻的四个月后作出的，俄罗斯部分目的是阻止乌克兰与西方正在进行的和解靠拢。克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫告诉记者："这是欧洲的内部事务，"他指出，对莫斯科来说，“所有这些进程都不会给俄罗斯带来更多问题。”

俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫则表示，乌克兰和摩尔多瓦的加入对俄罗斯 "不构成风险"，因为欧盟不是一个军事联盟，他并回顾说，普京总统并不反对。

但拉夫罗夫严厉批评欧盟和北约想对俄罗斯发动战争，就像纳粹在他们的时代那样。拉夫罗夫是在访问阿塞拜疆时说：“希特勒在他的旗帜下召集了欧洲的大部分国家对苏联发动战争。”

据拉夫罗夫称，“今天欧盟和北约正在组建这样一个当代联盟，以对抗并在很大程度上威胁对俄罗斯发动战争。"

莫斯科认为西方对乌克兰的武器供应是欧洲人和美国人对俄罗斯发动代理冲突的一种方式。

欧盟27国领导人在周四的峰会上承认乌克兰和摩尔多瓦这两个亲西方的前苏联共和国为申请加入欧盟候选国。该决定标志着开始一个漫长而复杂的加入过程。

但同样希望加入欧盟的格鲁吉亚仍需进行改革以获得这一地位。

计划于周五晚上在格鲁吉亚首都第比利斯举行大型示威活动，以支持这个高加索国家加入欧盟的愿望。