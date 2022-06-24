泽连斯基向英国格拉斯顿伯里音乐节的消夏观众求支持

乌克兰/英国

乌克兰总统泽连斯基周五呼吁聚集在英国格拉斯顿伯里的夏季节日观众在面对俄罗斯的入侵时给予乌克兰支持，因为俄罗斯的入侵破坏了乌克兰人 "享受自由和这个美好的夏天"的自由。

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据法新社说，预计约有20万人将参加本周末在英格兰西南部举行的传奇性节日，此前两届节日因新冠病毒疫情而被取消。乌克兰总统泽连斯基请求格拉斯顿伯里音乐节的观众在面对俄罗斯的入侵，给予乌克兰支持。格拉斯顿伯里音乐节的巨大屏幕，给乌克兰总统泽连斯基视频讲话直播画面。这面屏幕稍后充满解放者乐队音乐会表演画面。

泽连斯基告诉英国夏季音乐迷，"我们乌克兰人也希望能像以前一样生活，享受自由和享受这个美好的夏天。但我们现在不能连，因为发生了可怕的事情：俄罗斯偷走了我们的和平。"

泽连斯基呼吁说，"这就是为什么我要转向你们，请求你们支持。在格拉斯顿伯里这些天最大的自由聚会，我请你们让所有自由受到威胁的人分享你们这种自由享受到美好感觉。"

据这位乌克兰领导人说："传播有关俄罗斯战争的真相，帮助那些因战争而被迫逃离家园的乌克兰人，（......）并向你们认识的所有政治家施加压力，帮助恢复乌克兰的和平。"

法新社说，乌克兰总统泽连斯基已经在世界各地的议会或戛纳电影节等文化活动中发言，动员国际社会，呼吁支持乌克兰。

在周五的格拉斯顿伯里音乐节上，流行歌手Billie Eilish将成为最年轻的独唱艺术家，年龄只为20岁。周六，前披头士乐队的保罗-麦卡特尼将在庆祝他的80岁生日仅一周后进行表演，成为该音乐节最年长的音乐家，也是音乐节的头条新闻。