空客中国研发中心落户苏州

空中客车中国研发中心，24日签约落户苏州工业园区，未来将重点围绕氢能源基础设施开展研发工作，同时为空巴全球提供先进制造、电气化、未来客舱及新科技的研发创新服务。

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《苏州日报》报导，法国驻华大使罗梁透过视讯致辞表示，苏州汇集了航空航太领域众多全球领先的外包商和一流的科研机构，拥有完备的供应链，为企业发展提供有力支撑。很高兴看到在苏州这座美丽的城市中出现更多的法国企业，相信空巴中国研发中心，将为实现航空业脱碳目标作出积极贡献。

德国驻华公使吕帆在视讯致辞中提到，空巴中国研发中心的设立，体现了公司对苏州和苏州工业园区投资环境的高度认可，未来将使空客在中国的投资版图扩大到尖端创新产品领域，进一步朝著碳淨零排放方向迈进。

空巴全球执委会成员、首席技术官萨宾在视讯中指出，作为全球航空业的重要一员，空巴致力于引领航空航太领域的去碳化进程，中国研发中心是实现这一愿景的重要载体，未来将借助苏州优越的区位条件和长三角地区航空、氢能源相关产业链优势，加强空客与中国的产业伙伴关係，不断开闢新的发展篇章。

空巴全球执行副总裁、空巴中国首席执行官徐岗在致辞中表示，中国航空市场前景广阔，空巴中国研发中心的成立将进一步拓展空巴在中国的产业布局，也代表空巴沿著做中国长期可靠战略合作伙伴的道路向前迈出了坚实一步。

未来，空巴希望借助苏州优质的营商环境和在供应链领域的独特优势，以及丰富的高阶人才储备，与苏州本地企业开展更多全方位、多角度的合作。

苏州市委书记曹路宝在致辞时表示，当前苏州正在全力建设数位经济时代产业创新集群，空巴设立中国研发中心是空巴与长三角航空和氢能源相关供应链资源相结合、推动航空航太业脱碳进程的重要举措，与苏州打造创新集群的理念和思路高度契合。

曹路宝指出，空巴中国研发中心落户苏州，是睿智之举、长远之举，选择苏州就是选择了未来，希望空巴把更多优质项目、卓越技术、先进理念带到苏州。