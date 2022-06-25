乌东重镇北顿涅茨克市长：俄军已占领全市

撤出北顿涅茨克

乌克兰北顿涅茨克（Sievierodonetsk）市长斯特约克表示，俄军经过数周战斗和砲击后，现已完全占领这座具战略重要性的前线城市。俄军还占据了阿佐特化工厂。抵抗人士对路透社记者表示，800名曾在这家工厂躲避的平民被疏散。

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斯特约克（Oleksandr Stryuk）在乌克兰全国电视节目中说：“本市现在已被俄军完全占领，他们正设法建立他们自己的秩序。就我所知，他们已派任某类指挥官。”

北顿涅斯克被莫斯科占领的城市将是俄罗斯征服乌克兰东部计划的关键一步。乌克兰军队接到命令，于 2022 年 6 月 24 日撤出该市，这是欧盟确认基辅候选资格的第二天。

事实上，向后撤，无论多么具有象征意义，都是必要的，否则会被包围起来。几天来，莫斯科军队在卢甘斯克这个地区取得了重大突破。一名亲俄分裂分子的代表说，经过数周的战斗和炮击，乌克兰军队即将被切断阵线。

这次征服西维耶多涅茨克，其中所有重要的基础设施已经被摧毁，对于正在接近吕西昌斯克的俄罗斯军队来说是重要的一步，吕甘斯克是卢甘斯克这个地区的最后一个主要城市，仍在逃离莫斯科。俄罗斯军队的目标很明确：继续轰炸和打击，准备攻击顿涅茨克地区的斯洛文斯克和克拉马托尔斯克镇，这两个据点目前由乌克兰军队控制。

即使乌克兰从西维耶顿涅茨克撤军是意料之中的，这也是基辅自 4 月 19 日莫斯科在顿巴斯正式发动攻势以来遭受的最沉重打击。乌克兰付出了沉重的代价。一些消息来源提到每天有 200 到 300 名乌克兰士兵丧生。英国广播公司谈到某些日子有 500 人死亡。因此，面对这场大屠杀，乌克兰决定进行战略撤退，以免遭受与马里乌波尔战役相同的命运，当时被围困的基辅士兵不得不投降。

而且，在该国东部的这一地区，乌克兰军队离他们的补给线很远，不像俄罗斯人，他们的边界很近。因此，克里姆林宫部队可以依靠永久供应，特别是在弹药方面。这就是乌克兰人所缺乏的，被俄罗斯大炮和航空的火力所破坏。

基辅的军队现在寄希望于西方盟国经常要求的重型武器的到来，例如美国的希马尔型多管火箭发射器。但不确定这是否足以击退莫斯科的进攻，这似乎是为了征服卢甘斯克地区。之前，也许是顿涅茨克，事实上，这将封印它在顿巴斯的进攻。