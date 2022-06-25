乌克兰军队撤出北顿内茨克虽败犹荣 泽连斯基促速得重炮军援

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯倾全部军力围打乌克兰东部卢甘斯克地区，志在完全夺下控制权。乌克兰军队坚守数个星期，损伤严重，决定撤离。面对世界第二大军队的侵略与军事压力，不成比例的乌克兰却顽强抵抗，挫败俄罗斯战略部署，战争4个月后，撤出部分战场，英雄气概未减，战术上也虽败犹荣，尤其是俄罗斯依仗强大的导弹火箭，将所有战地城市村镇炸成废墟，守卫地盘失去当下必要与意义。但乌克兰方面心生委屈，加大敦促西方提供所需重型武器，以能打一场缩小不对称军火比例的保卫战。

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乌克兰东部北顿内茨克遭俄军轰成废墟，乌克兰决定撤出部队。据前线消息，乌克兰已经完成部队撤离。

乌克兰东部卢甘斯克州长昨天宣布乌克兰军队撤退消息。称在这个东部城市战场上与俄罗斯激战数周后，将不得不从北顿内茨克撤退。他说，「持续留在几个月来遭到无情炮击的位置上是没有意义的。」他说，由于持续不断的轰炸，这座城市「几乎变成瓦砾堆」。他说：「所有关键的基础建设都已被摧毁。90%的城市遭到破坏，80%的居民房屋被炸烂。」

法新社说，夺取顿巴斯（Donbas）地区的北顿内茨克一直是俄罗斯的主要目标，因为他们试图占据乌克兰东部的大片地区。

乌克兰在北顿巴斯的塞维罗涅茨克撤军后，正在敦促西方盟友最终给予它与俄罗斯军队 "平等的火力"，以 "稳定 "顿巴斯的局势。

乌克兰武装部队总司令瓦列里-扎卢兹尼在其Facebook页面上报告了与美国同行马克-米利将军的电话交谈，他说，“我强调了与敌人实现火力均等的必要性，这将使我们能够稳定卢甘斯克这一最受威胁地区的局势。”

乌克兰一再呼吁盟友国家提供更多重型武器，以对抗俄罗斯的火力，特别是在顿巴斯，这是该国东部的一个工业区，自2014年以来已经部分被亲俄分离主义分子控制，莫斯科发誓要彻底征服该地区。

据军事专家称，俄罗斯这些大规模的轰炸或终于使乌克兰士兵屈服，但不一定能从根本上改变当地的局势。据军事观察，乌克兰部队已经筋疲力尽。一位不愿透露姓名的法国高级军官解释说：“他们遭受了可怕的损失，有几个营的兵力被完全消灭。”

但乌克兰东部战争走势没有改变。据军事专家认为，"总体上漫长的战争远景几乎没有改变，"爱沙尼亚塔尔图大学的研究员伊万-克雷兹告诉法新社，"乌克兰撤军可能是事先计划好的，可以看作是战术性的，"他强调说，乌克兰军队的抵抗使基辅巩固了后方安全。

美国五角大楼的一名美国官员在匿名的情况下说，乌克兰部队 "正在进行专业和战术性的撤退，以强化他们将能够更好地捍卫的阵地"。

基辅现在预计将对邻近塞维罗多涅茨克的利西昌斯克镇发动新的攻势，该镇几乎被俄罗斯军队包围，俄罗斯军队每天都在蚕食周围的领土。

卢甘斯克州长说，里西昌斯克西南约20公里处的Mykolayvka镇已在俄军手中，俄军现在正试图 "征服 "邻近的Guirske镇。在部分无水、无气、无电的里西昌斯克市入口处，士兵们正在挖掘战壕。再往南，另一个顿巴斯省顿涅茨克州的州长帕夫洛-基里连科周四告诉法新社，该地区 "没有一个城镇是安全的"，因为战斗太激烈了。

在相对于前线的后方的克拉马托尔斯克（Kramatorsk），当地军队医院外的一名自称叫沃洛季米尔（Volodymyr）的士兵证实了数周来从前线运来了大量伤员。他描述了战争的惨烈，他说，“我在这里看到的人都非常爱国，我不会说我们是炮灰。” 他还说："我们拥有打仗卫国所需的一切，但缺少的就是武器。"