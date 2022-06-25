德国提高声调指控俄罗斯用饥荒威胁绑架世界

乌克兰/俄罗斯/粮食危机

德国在柏林举行的旨在为乌克兰战争造成的粮食危机寻找 "解决方案 "的会议上，指责俄罗斯利用饥饿 "作为战争武器"，将 "整个世界作为人质"。据法新社消息说，土耳其正试图允许通过黑海恢复粮食运输。据土耳其国防部称，俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国之间关于粮食的四方会谈可能 "在未来几周 "在土耳其举行。

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据法新社说，这次会议的主题是 "团结起来促进全球粮食安全"。这一会议是在周日起在德国巴伐利亚举行的七国集团领导人峰会之前举行。来自40个国家的部长出席了会议，包括美国和受危机严重影响的国家，如尼日利亚、突尼斯和印度尼西亚。

据德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克说，莫斯科故意将饥饿作为战争武器，并将整个世界作为人质。她警告饥饿的海啸可能袭击某些国家。

俄罗斯对乌克兰的入侵，包括对黑海港口的封锁，正在推动食品价格上涨，并促成了全球通胀的飙升。

德国外长说，该会议旨在 "提出解决方案"，例如通过通往黑海的替代路以加快乌克兰的粮食出口。

讨论的重点还包括增加对受影响最严重国家的援助。不过这次活动没有被称为捐助方会议。

俄罗斯否认曾阻止货船通过，并指责是西方的制裁促成了粮食危机。

但美国国务卿布林肯反驳回答说，这种说法站不住脚。布林肯称，"自从我们对俄罗斯入侵乌克兰实施制裁的第一天起，我们就把食品、化肥以及与它们的运输有关的任何东西排除在这些制裁之外。" 布林肯是在晚上的新闻发布会上作上述回答，

德国外长说，"俄罗斯出口的小麦数量与前一年差不多，所以俄罗斯关于七国集团制裁是世界粮食价格上涨的原因的说法是完全没有根据的，"Baerbock在当天早些时候说，俄罗斯可以 "让粮食通过敖德萨流出，或者直接停止这场战争，但我们正在绞尽脑汁寻找替代路线"。

德国外长指出，这些替代路线可以通过波兰，但 "我们有改变轨道的困难，这可能反而需要更多时间。" 德国外长贝尔博克说，"这就是为什么我们选择经由罗马尼亚的路线，因为我们可以增加那里的内陆水路数量。"

据法新社消息，土耳其正试图允许通过黑海恢复粮食运输。据土耳其国防部称，俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国之间关于粮食的四方会谈可能 "在未来几周 "在土耳其举行。