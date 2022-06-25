拜登启程来欧洲高举抗击普京不倦大旗也不忘警惕中国

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美国总统拜登周六启程前往欧洲，他打算在那里进一步巩固西方反对俄罗斯的队伍。拜登将出席明天在德国南部举行的七国集团峰会，然后是下周在马德里举行的北约峰会。美国为欧洲峰会定调追责俄罗斯，协调对抗中国。

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美国总统拜登赴欧洲加强鼓舞西方反对普京的队伍。负责协调白宫战略问题沟通的约翰-柯比星期四说，拜登此行是在 "大西洋两岸团结的一个关键时刻 "成行的。柯比称，在七国集团以及北约峰会上，"你们将清楚地看到，美国总统从一开始就打算重振我们的联盟和伙伴关系，这使我们能够在会议上 "对俄罗斯严肃追责"。

据法新社说，白宫官员柯比还说，拜登还打算向盟友们表明，团结起来对付俄罗斯和对抗中国是相辅相成的，此二不是对立的目标。

华盛顿为七国集团设定了三个主要目标：进一步增加对莫斯科的压力；为解决能源和食品价格飙升提出具体建议；以及与发展中国家启动基础设施方面的伙伴关系。这最后一点是对中国在世界各地的巨大投资的回应。

法新社说，在北约，美国和盟友希望创建一个新的 "战略概念"，这将是第一次锁定中国带来的挑战。

白宫迄今对西方国家对乌克兰战争的任何厌倦情绪置之不理，这场战争显现要持续下去，而且还让西方民众付出了代价：约翰-柯比说，"我们没有看到北约内部有任何断裂和裂痕"。柯比说，"每个国家都有舆情，每个国家都有自己的关切，争论应该准备做什么或不准备做什么。他说：“但欧美联盟从未如此强大。”

法新社说，然而，离开美国的是一个被内政削弱的拜登。周五，现在激进保守的最高法院推翻了堕胎权，这让拜登在国内的回旋余地有限。不确定的经济形势和高通胀率正在危及他在11月中期选举中挽救国会中微弱的民主党多数的机会。

共和党保守派的压倒性胜利将引发未来美国国会对乌克兰重大新支出计划的支持问题。迄今为止绝大多数共和党人都赞成对俄罗斯采取强硬对策。