挪威奥斯陆一同性酒吧遭枪击 初步定性恐怖袭击

挪威/同性酒吧遭枪击

挪威首都奥斯陆一夜之间发生枪击事件，造成2人死亡，21人受伤。挪威负责反恐工作的挪威国内情报局接手调查，以 "伊斯兰恐怖主义行为 "处理。法国总统马克龙周六呼吁 "面对仇恨 "和 "伊斯兰恐怖分子的野蛮行为 "，欧洲要团结一致。一名嫌疑人在袭击发生后不久被捕。

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奥斯陆昨夜今晨枪击案被视为 "伊斯兰恐怖主义行为。据法新社称，挪威负责反恐工作的挪威国内情报局（PST）周六表示，它将奥斯陆市中心一家同性恋酒吧附近一夜之间发生的致命枪击事件视为 "伊斯兰恐怖主义行为 "处理。该部门负责人罗杰-伯格（Roger Berg）在一次新闻发布会上说，在造成2人死亡、21人受伤的袭击发生后不久，已锁定一名嫌疑人，该嫌疑犯 "有长期的暴力和威胁历史"，挪威国家安全局 "自2015年以来就一直在关注该嫌疑犯的激进化 "和他 "在一个伊斯兰极端主义网络 "中的成员身份。

奥斯陆警方早些时候曾介绍说，嫌疑人是一名42岁的伊朗裔挪威人，为国家安全局所熟知，但也因轻度犯罪而闻名。

据伯格说，情报部门上个月曾与他约谈，但不认为他有 "暴力意图"。他说，PST也意识到 "他的心理健康有困难"。

情报部门也提高了挪威受恐怖威胁的程度，并称这种情况 "非同寻常"。

针对挪威首都奥斯陆昨天夜间发生枪击事件，法国总统马克龙周六呼吁 "面对仇恨 "和 "伊斯兰恐怖分子的野蛮行为 "时要团结一致。据马克龙在推特上说，奥斯陆昨晚被一名伊斯兰恐怖分子的野蛮行为所打击。“我向受害者和他们的家人，向受伤者，向挪威人民表示衷心的慰问。”

马克龙说：“面对仇恨，我们将永远团结在一起更加强大。”

法国内政部长杰拉尔德-达尔曼（Gerald Darmanin）周六要求各省长在法国各地举行的 "自豪游行 "中加强对男女同性恋、双性恋和变性者集会的安保。