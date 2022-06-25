普京：数月内运交可搭载核弹头导弹予白俄罗斯

可搭载核弹头导弹

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）25日接见白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）时表示，俄罗斯将会在未来几个月内运交可搭载核弹头导弹予白俄罗斯。

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普京在圣彼得堡（Saint Petersburg）会晤卢卡申科伊始时表示：“在未来几个月内，我们将会运交“伊斯坎德尔-M” （Iskander-M）战术飞弹系统予白俄罗斯，此导弹系统能用于弹道或巡弋导弹，搭载传统抑或核子弹头。”

普京也提议升级白俄罗斯战机，让它们能携载核武。俄罗斯入侵乌克兰战争，导致俄罗斯和白俄罗斯与西方国家间的紧张情势不断升高。

卢卡申科要求“改造”白俄罗斯战机后，普京表示，“许多苏恺-25（Su-25）战机正在白俄罗斯军中服役，它们能以适当方式升级。此现代化应当在俄罗斯境内飞机厂执行，且应据此配合展开人员训练。”

普京又说：“我们将会针对如何实现此目标达成协议。”

自从俄罗斯于2月24日挥军入侵乌克兰以来，普京曾多次提及核武，西方阵营认为这是在警告它们勿介入冲突。

卢卡申科上个月表示，白俄已向俄罗斯采购可搭载核弹头的“伊斯坎德尔-M”导弹以及S-400防空导弹系统。