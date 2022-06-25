法国解密马克龙与普京侵乌掀战四天前对话内容

乌克兰/俄罗斯/法国/马克龙

俄罗斯发动的侵略乌克兰战争四个多月后战火胶着。俄罗斯能够赢得这一场侵略战争吗，引起世界怀疑。除了乌克兰总统泽连斯基坚定认为他的国家最终将获得全部胜利，侵略者终将失败却是历史事实。这场战争开打前，法国总统马克龙试图苦口婆心，但是失败了。法国媒体下个星期四推出专题节目，完整揭露马克龙与普京围绕战争议题的唇枪舌弹但归于斡旋失败的内容。

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据法新社报道，当马克龙与普京会谈以避免战争时，普京却心不在焉地说，"说实话，我想去打冰球（......）现在我在体育馆和你说话。" 普京如上回答马克龙。法新社说，马克龙还提议普京与拜登举行首脑会议：这种超现实的电话交流结局发生在俄罗斯在乌克兰的侵略攻势开始前四天。

这9分钟的对话，就像未发表的一样引人入胜，是纪录片《一位总统、欧洲和战争》的核心内容，该片由Guy Lagache署名，讲述了过去六个月爱丽舍宫的外交后台，将于下周四晚上在法国第二频道播出。

2月20日星期日上午，镜头停在法国总统的外交顾问博纳身上，他在巴黎爱丽舍大街2号的办公室里有三名女性工作人员。几天前前后脚访问了莫斯科和基辅的法国总统马克龙已经开始进行最后的调解，试图防止战争。爱丽舍宫外交小组的四名成员正从远处关注他们的 "老板 "总统与克里姆林宫主人普京的电话交谈。

法新社的报道称，马克龙显得很坚定，具有进击性，有点焦躁，但很果断。普京不依不饶，恼羞成怒。普京说，"仔细听我说，"在俄罗斯一些礼貌性的公式背后，普京有讽刺，甚至愤世嫉俗的情绪从未远离过普京。

法国总统开始谈话，没有迂回："我希望你首先给我你对形势的解读，可以以相当直接的方式，就像我们俩一样，告诉我你的意图是什么？"

普京说，“我还能说什么呢？” 普京反驳，他指的是本应给乌克兰东部带来和平的明斯克协议，自2014年俄罗斯吞并克里米亚以来，亲俄分裂分子一直在那里活动。他指责乌克兰总统泽连斯基说他想获得核武器。

马克龙的外交顾问博纳评论说，"不，这是胡说八道。"

马克龙说，“事实上，我们亲爱的同僚泽连斯基没有做任何事情（来实施它们）。”

根据纪录片的翻译，普京在提到乌克兰总统时攻击道：“他对你撒谎。”

克里姆林宫的主人指责他的法国同僚想要 "修改协议"，并要求考虑乌克兰东部分离主义者的和平建议。

马克龙对他的对话者普京的示威表示异议："我不知道你的律师在哪里学的法律。我只是看着文本，并试着应用它们！"。

普京再次提出指控，对分离主义分子不被听取的事实表示遗憾。

法国总统说："我们对分离主义分子的建议不屑一顾。" 马克龙说，“协议中没有规定这些建议。”

法新社说，但爱丽舍宫也扮演着调解人的角色。马克龙提议召开所有各方的会议。"我要对泽连斯基提出这个要求。"马克龙这样坚持说。马克龙说，“电话线上的气氛非常紧张。我昨天真的呼吁泽连斯基冷静下来。”

马克龙承诺：“我将再次告诉他，让每个人都冷静下来，在社交网络中冷静下来，让乌克兰武装部队冷静下来。”马克龙邀请他的俄罗斯同僚对预先部署在与乌克兰边境的俄罗斯部队采取同样的做法。"

马克龙还警告说：“在未来的几个小时和几天里，不要向任何挑衅行为屈服。”

马克龙终于切入了他的呼吁，说服普京同意与美国人乔-拜登在日内瓦会面，试图在峰会上缓和局势。

普京对此不是很热情，对确定日期的想法更是不以为然。但马克龙坚持说，"最重要的是，我们必须提前准备这次会议。" 马克龙终于让普京在原则上同意了与拜登举行会议。

法新社说，在这之后，爱丽舍宫将宣布未来的拜登-普京峰会将不会举行。

马克龙在电话结束前对普京说，"我们保持着实时的联系。只要有事情，你就给我打电话。" 普京用法语回应道，"我感谢你，总统先生。"

四天后，马克龙苦不堪言。马克龙在盖-拉加什的镜头前毫不掩饰地说道，"我们没有说服他，他入侵了乌克兰"。

马克龙说，"我以为我们可以找到（......）信任，进行理性讨论，与普京一起向前迈进。" 此话是马克龙6月16日在访问泽连斯基后于返回法国的火车上说的。马克龙还说，随着俄罗斯军队的侵权行为，特别是在布查的侵权行为，侵乌战争在道德层面已经迈出了不可逆转的一步。据马克龙说，"我后来和普京说话就少了很多"......